Црна Гора пооштрава визни режим за руске држављане

Извор:

Танјуг

20.11.2025

19:45

Застава Црна Гора
Фото: Pexels

Црна Гора ће пооштрити визни режим за руске држављане како би га ускладила са политиком Европске уније, изјавио је премијер те земље Милојко Спајић, додајући да земља очекује да постане чланица ЕУ до 2028. године.

Спајић је, у разговору за Јуроњуз након Форума о проширењу Европске комисије у Бриселу, објављеном данас, поручио да ће одговарајуће мјере бити спроведене "врло брзо".

ЕУ је почетком мјесеца увела строжа визна правила за руске држављане због, како је наведено, безбједносних ризика након хибридних напада дроновима приписаних Русији.

За разлику од тога, у Црној Гори руски држављани тренутно могу да бораве без визе до 30 дана уз важећи пасош, што је довело до великог броја њихових посјета земљи, наводи Јуроњуз.

Спајић је нагласио да Црна Гора у потпуности прати Заједничку спољну и безбједносну политику ЕУ, укључујући и политику према Русији, што је један од кључних критеријума за чланство.

- И прије него што имамо статус чланице и бенефите чланства, понашамо се као држава чланица - поручио је Спајић.

Црна Гора је већ укинула безвизни режим за грађане Јерменије, Узбекистана, Кувајта и Египта, како би се ускладила са правилима ЕУ.

Говорећи о европским интеграцијама, Спајић је оценио да је остварен брз напредак, али да преостаје још посла.

- Потребно је да свих 27 држава чланица заиста верују да је у њиховом националном интересу да Црна Гора постане део ЕУ", рекао је Спајић и нагласио да је неопходно да их Црна Гора у то и убиједи.

Нагласио је важност јачања односа са чланицама које су "конзервативније" према проширењу, као и кључну улогу владавине права.

Подсјетио је да је Црна Гора спровела реформе у тој области, укључујући затварање преговарачког поглавља 5 о јавним набавкама.

- Опет, морамо да урадимо још много. Морамо да покажемо да радимо добро у области владавине права - додао је. Спајић је поручио да Црна Гора мора да обави "свој дио посла" и да буде технички спремна за приступање.

- То је у нашем интересу, али и у интересу цијеле Уније, јер када уђемо у ЕУ, желимо да допринесемо, не да одузимамо - закључио је црногорски премијер.

Црна Гора

viza

