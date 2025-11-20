Велика модернизација путне мреже у Републици Српској

Извор:
АТВ
20.11.2025
19:41
Коментари:0
Република Српска улази у највећи инвестициони циклус путне инфраструктуре. Предвиђена је рехабилитација око 300 километара путева, те изградња седам обилазница и трећих трака за спора возила укупне дужине око 35 километара.
"Једна од заобилазница је обилазница око Приједора друга изградња источне обилазнице је око града Бања Луке, тренутног моста у Чесми гдје смо планирали да тај пут повежемо у Врбањи према путу за Челинац и даље Котор Варош - Теслић, обилазница око Челинца, трећа трака на Романији на 4 дионице трећа трака на дионици маг пута М19 3 од Рогатице према превоју Ковањ трећа трака у Жегуљи из правца Стоца према Љубињу и обилазница око града Требиња", рекао је в.д. директора ''Путева Српске'' Мирослав Јанковић.
Планом изградње путева обухваћене су дионице Нови Град–Костајница, Нови Град–Приједор, Језеро–Мркоњић Град, Бањалука–Котор Варош, Шамац–Обудовац и Коњевић Поље–Братунац. За ове пројекте обезбијеђено је 81,7 милиона евра кредитних средстава, уз 6,5 милиона евра грантова. Укупна конструкција зајма обухвата двије компоненте, поручује ресорни министар у Савјету министара БиХ.
"Једна компонента подразумијева финансирање управо ових регионалних праваца о којима је говорио колега господин Јанковић и то је оно сто почиње одмах и то у износу 40 милиона евра, а преосталих 40 милиона евра ће се користити за финансирање пута Фоча-Шћепан поље то је један од најзначајнијих путних инфраструктурних пројеката", истакао је министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић.
Путна инфраструктура остаје приоритет Републике Српске. Премијер истиче да је ријеч о најширем и најравномјернијем пројекту до сада, уз изузетно повољан кредитни аранжман, рок отплате 32 године, тачније период седам година и каматна стопа 1,5 одсто.
"Већ за поједине ове дионице имамо припремљену техничку документацију значи од овог момента иде пун гас израде техничке документације, спровођења јавних набавки. Ево с овог мјеста вам могу дати гаранцију да ће то бити урађено и прије и да ће од прољећа Република Српска бити једно велико градилиште када је у питању путна инфраструктура. Са овим инвестицијама показујемо да је најгоре вријеме за Републику Српску прошло", истакао је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.
Пројекат ће бити финансиран кроз задужење које Јавно предузеће '' Путеви Српске '' реализује са Свјетском банком и Европском банком за обнову и развој. Све би требало да буде завршено до 2030. године, а радови ће почети већ на прољеће. Сви путеви ће бити проходни, без обзира на зимске услове вожње.
