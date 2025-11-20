Кина водећи трговински партнер Њемачке

20.11.2025
19:26
Коментари:0
Кина је поново претекла САД и постала најважнији трговински партнер Њемачке.
Спољнотрговински промет са Кином је од јануара до септембра, захваљујући великом увозу из Народне Републике, благо порастао за 0.6 одсто на 185.9 милијарди евра.
Истовремено је обим трговине са САД опао за 3.9 одсто у односу на исти период прошле године, на 184.7 милијарди евра, саопштио је у сриједу Савезни завод за статистику.
Кина је већ од 2016. до 2023. била најважнији трговински партнер Њемачке, али су је прошле године Сједињене Државе потиснуле.
Од јануара до септембра, њемачки извоз у Кину је опао за више од 12 одсто, на 61.4 милијарде евра, што је већи пад него извоз у САД, који је смањен за 7.8 одсто.
Свијет
Избио пожар на самиту, делегати бјеже у паници
Посебно је снажно опао извоз аутомобила и у САД и у Кину.
Са извозом од 112.7 милијарди евра, САД су ипак остале најважније тржиште за њемачку робу још од 2015. године - упркос трговинским споровима са америчким предсједником Доналдом Трампом.
Кина је на тој листи била тек на шестом мјесту.
Међутим, увоз из Кине је у првих девет мјесеци 2025. снажно порастао за 8.5 одсто, док је увоз из САД порастао само за 2.8 одсто.
НР Кина је тако, са увозом од 124.5 милијарди евра, далеко испред Низоземске, која је на другом мјесту, најважнији добављач за Њемачку.
Кина због трговинског спора са Трампом преусмјерава робу ка Европи, па тако и на њемачко тржиште. САД су са увозом од скоро 72 милијарде евра на трећем мјесту.
Посебно су снажно порасли њемачки увоз из Кине у области електричне опреме, одјеће и машина, преноси "б92".
