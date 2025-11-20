Logo
Избио пожар на самиту, делегати бјеже у паници

Извор:

Телеграф

20.11.2025

19:06

Пожар на самиту
Фото: Disclose.tv/X/Screenshot

Стравичан пожар избио је данас у Плавој зони на климатском самиту ЦОП30 у Белему.

Пожар је изазвао панику међу делегатима, који су били у области са ограниченим приступом, која је посвећена званичним преговорима између земаља.

Ватра је букнула око 14 часова, а на снимцима се види како делегати у паници покушавају да напусте подручје. Обезбјеђење је одмах кренуло да евакуише зону.

Према првим информацијама, повријеђених нема.

Према ријечима министра туризма, Целса Сабина, пожар је стављен под контролу. Пожар је избио у једном од павиљона, близу кинеског штанда, а ватрогасна служба је брзо позвана. Још увијек нема информација о томе како је пожар кренуо.

Сабина је рекао да ће организатори самита "дати мишљење о наставку преговора" и да ли ће учесници моћи да се врате у Плаву зону данас или тек сутра.

"Стандардна процедура је да се евакуише област, овдје смо са хиљадама људи", рекао је министар туризма.

Он је појаснио да су материјали кориштени за облагање павиљона на локацији направљени од материјала који успоравају пламен и отпорни су на ватру.

Сабино је такође нагласио да пожар може да се деси било гдје гдје се одржава велики догађај попут ЦОП-а.

"Није зато што је у Белему… Овај пожар би се могао догодити било гдје на планети Земљи. Становници Белеме више не могу да толеришу ову врсту предрасуда", рекао је он.

Таг:

пожар

Коментари (0)
