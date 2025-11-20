Logo
Авион се срушио у Ирској

Телеграф

20.11.2025

16:23

Авион се срушио у Ирској
Фото: Printscreen/X/ The Mirror

"Лаки авион" срушио се у Ирској, а на лице мјеста изашло је више екипа хитних служби.

Авион срушио се на обали Вотерфорда у Ирској, пренео је Daily Mail.

Несрећа се догодила око 12,50 часова по локалном времену. Локалне власти су навеле да је у удесу учествовао "лаки авион", док су истражитељи авионских несрећа саопштили да је ријеч о "двомоторном авиону опште авијације".

"Пошто је ово активна и текућа операција, тренутно није доступно више информација", рекао је портпарол.

Јединица за истрагу авионских несрећа (ААИУ) при Министарству саобраћаја истражује инцидент заједно са хитним службама и Ирском ваздухопловном управом.

Sud cekic 1

Србија

Полицајац осуђен за убиство

ААИУ је саопштио да упућује четири истражитеља авионских несрећа на мјесто догађаја у близини Лиселана. Посланик Шин Фејна за Вотерфорд, Дејвид Калинан, рекао је да је спасилачки хеликоптер међу хитним службама које реагују на пад авиона.

Он је рекао да је ово "шок" за локално подручје, додајући да су мисли заједнице уз оне који су били у авиону.

(Телеграф)

