Авион се срушио у Ирској

Извор:
Телеграф
20.11.2025
16:23
Коментари:0
"Лаки авион" срушио се у Ирској, а на лице мјеста изашло је више екипа хитних служби.
Авион срушио се на обали Вотерфорда у Ирској, пренео је Daily Mail.
Несрећа се догодила око 12,50 часова по локалном времену. Локалне власти су навеле да је у удесу учествовао "лаки авион", док су истражитељи авионских несрећа саопштили да је ријеч о "двомоторном авиону опште авијације".
"Пошто је ово активна и текућа операција, тренутно није доступно више информација", рекао је портпарол.
Јединица за истрагу авионских несрећа (ААИУ) при Министарству саобраћаја истражује инцидент заједно са хитним службама и Ирском ваздухопловном управом.
ААИУ је саопштио да упућује четири истражитеља авионских несрећа на мјесто догађаја у близини Лиселана. Посланик Шин Фејна за Вотерфорд, Дејвид Калинан, рекао је да је спасилачки хеликоптер међу хитним службама које реагују на пад авиона.
BREAKING: Plane smashes into ground 'with four onboard' after mid-air emergencyhttps://t.co/AEhVatAZgT pic.twitter.com/zWUtn3Ar5Z— The Mirror (@DailyMirror) November 20, 2025
Он је рекао да је ово "шок" за локално подручје, додајући да су мисли заједнице уз оне који су били у авиону.
