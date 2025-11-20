Полицајац осуђен за убиство

20.11.2025
16:13
Коментари:0
Виши суд у Ужицу осудио је полицајца Игора А. на казну затвора од 13 година због убиства Е.Ћ. 21. маја 2023. године у кафићу у Прибоју, потврђено је за Танјуг у том суду.
Ово је друга првостепена пресуда на коју одбрана и тужилаштво имају право жалбе.
Игор А. је осуђен за кривично дјело убиство.
Прву првостепену пресуду, којом је Игор А. био осуђен на казну затвора од 11 година за кривично дјело тешка тјелесна повреда са смртним исходом, је укинуо Апелациони суд и наложио да се понови суђење.
Игор А. је оглашен кривим да је тог дана у кафићу на смрт претукао Е.Ћ, након чега је побјегао у БиХ где је и ухапшен.
