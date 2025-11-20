Logo
Large banner

Полицајац осуђен за убиство

20.11.2025

16:13

Коментари:

0
Полицајац осуђен за убиство

Виши суд у Ужицу осудио је полицајца Игора А. на казну затвора од 13 година због убиства Е.Ћ. 21. маја 2023. године у кафићу у Прибоју, потврђено је за Танјуг у том суду.

Ово је друга првостепена пресуда на коју одбрана и тужилаштво имају право жалбе.

Игор А. је осуђен за кривично дјело убиство.

Прву првостепену пресуду, којом је Игор А. био осуђен на казну затвора од 11 година за кривично дјело тешка тјелесна повреда са смртним исходом, је укинуо Апелациони суд и наложио да се понови суђење.

Пљусак киша

Србија

У појединим дијеловима Србије проглашена ванредна ситуација због поплава

Игор А. је оглашен кривим да је тог дана у кафићу на смрт претукао Е.Ћ, након чега је побјегао у БиХ где је и ухапшен.

Подијели:

Тагови:

Убиство

policajac

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

У појединим дијеловима Србије проглашена ванредна ситуација због поплава

Србија

У појединим дијеловима Србије проглашена ванредна ситуација због поплава

4 ч

0
Возач камиона за 28 дана учинио 80 прекршаја

Србија

Возач камиона за 28 дана учинио 80 прекршаја

4 ч

0
Умро Бранислав Ивковић

Србија

Умро Бранислав Ивковић

10 ч

1
Zemljotres Potres Podrhtavanje tla

Србија

Земљотрес погодио Србију

12 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

07

Напрскајте овај спреј по тепиху и за час ће засијати као нов

19

56

Проглашена ванредна одбрана од поплава због изливања Јужне Мораве

19

46

Уручене официрске сабље директорима полиције

19

45

Црна Гора пооштрава визни режим за руске држављане

19

41

Велика модернизација путне мреже у Републици Српској

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner