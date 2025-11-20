Logo
Земљотрес погодио Србију

Извор:

Телеграф

20.11.2025

07:58

Zemljotres Potres Podrhtavanje tla
Фото: Printscreen/Youtube

Током ноћи забиљежен је слабији земљотрес код Кучева, јавио је Републички сеизмолошки завод Србије.

Потрес јачине 1.8 степени Рихтера детектован је код Кучева 15 минута након један сат послије поноћи.

Према објављеним подацима, епицентар је био на дубини од пет километара.

С обзиром на јачину, мала је бојазан да је забиљежена нека материјална штета.

(телеграф)

Земљотрес

Srbija

