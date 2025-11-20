Земљотрес погодио Србију

Извор:
Телеграф
20.11.2025
07:58
Током ноћи забиљежен је слабији земљотрес код Кучева, јавио је Републички сеизмолошки завод Србије.
Потрес јачине 1.8 степени Рихтера детектован је код Кучева 15 минута након један сат послије поноћи.
Према објављеним подацима, епицентар је био на дубини од пет километара.
С обзиром на јачину, мала је бојазан да је забиљежена нека материјална штета.
