Logo
Large banner

Крагујевац под снијегом: Метролози упозоравају на нове падавине

Извор:

Курир

19.11.2025

16:01

Коментари:

0
Крагујевац под снијегом: Метролози упозоравају на нове падавине
Фото: Pexel/Nadine Wuchenauer

Јаке снијежне падавине током ноћи погодиле су планинске дијелове централне, западне и југозападне Србије. Међутим, озбиљан снијег је нападао и у Крагујевцу.

Снијег је још синоћ почео да веје, а током дана се забијелио све.

У Војводини до краја дана ће бити мало и умјерено облачно а у осталим предјелима облачно. Падавинска зона са југа и југоистока Србије проширила се на југозападне и централне предјеле, а током поподнева киша се очекује и на западу и истоку наше земље. У Београду послије подне повећање облачности, увече слаба пролазна киша.

У Србији ће сутра бити претежно сунчано вријеме уз малу и умјерену облачност и топлије, осим на југу и истоку земље где ће бити претежно облачно још ујутру са слабом кишом.

ilu-nafta-postrojenje-28082025

Економија

Русија планира производњу 510 милиона тона нафте

"Послије подне постепено повећање облачности, увече и ноћу са кишом у јужним, источним и централним пределима Србије, као и на сјеверозападу Војводине. Вјетар слаб и умјерен, на југу Баната повремено јак југоисточни, крајем дана у Бачкој у скретању на сјеверозападни. Јутарња температура од два до седам степени, а највиша дневна од 14 до 18, у Неготинској Крајини хладније око осам", најављује Републички хидрометеоролошки завод и додаје:

"У петак облачно, ујутру са кишом на југу и истоку земље, као и у Бачкој, Срему и Мачванском округу. Током преподнева падавинска зона са северозапада прошириће се и на остале пределе западне Србије, а послије подне и увече на све крајеве уз пад температуре и скретање ветра на сјеверозападни правац. Дневна температура кретаће се од седам на сјеверозападу до 18 на југоистоку Србије. Током ноћи са осјетнијим падом температуре киша ће прећи у снијег у планинским пределима југозападне Србије.

РХМЗ за суботу најављује облачно вријеме повремено са кишом и хладно, осим на истоку и југу где ће се задржати и даље топлије вријеме.

"Снијег ће падати у брдско-планинским пределима западне и југозападне Србије, али и краткотрајно понегдје у нижим крајевима западне половине земље. У недјељу мјестимично са кишом и сусњежицом, у брдско-планинским крајевима са снијегом."

(Курир)

Подијели:

Таг:

Снијег

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Nafta postrojenje

Економија

Русија планира производњу 510 милиона тона нафте

1 ч

0
Какво нас вријеме очекује сутра?

Друштво

Какво нас вријеме очекује сутра?

1 ч

0
Каран: Само народ бира своје представнике

Република Српска

Каран: Само народ бира своје представнике

1 ч

0
Република Српска на прољеће улаже у 300 километара путева

Република Српска

Република Српска на прољеће улаже у 300 километара путева

1 ч

3

Више из рубрике

Снијег изазвао проблеме: Око 5.000 становника лучанских села нема струју

Србија

Снијег изазвао проблеме: Око 5.000 становника лучанских села нема струју

7 ч

0
Priština Kosovo

Србија

Сутра гласање о избору нове владе привремених приштинских институција

23 ч

0
Ускоро се мијењају услови за старосну пензију

Србија

Ускоро се мијењају услови за старосну пензију

1 д

1
Ледена киша, пљускови, снијег: Најављени екстреми

Србија

Ледена киша, пљускови, снијег: Најављени екстреми

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

40

Привлаче здравље и срећу: Пет биљака које су идеалан поклон за славу

17

39

Овим хороскопским знаковима новац стиже потпуно неочекивано

17

31

Ево зашто никако не би требало сушити веш на радијатору

17

21

Додик: Желимо мир и стабилност, зато бирамо Карана

17

09

Роџер Федерер примљен у Кућу славних

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner