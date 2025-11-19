Крагујевац под снијегом: Метролози упозоравају на нове падавине

Извор:
Јаке снијежне падавине током ноћи погодиле су планинске дијелове централне, западне и југозападне Србије. Међутим, озбиљан снијег је нападао и у Крагујевцу.
Снијег је још синоћ почео да веје, а током дана се забијелио све.
У Војводини до краја дана ће бити мало и умјерено облачно а у осталим предјелима облачно. Падавинска зона са југа и југоистока Србије проширила се на југозападне и централне предјеле, а током поподнева киша се очекује и на западу и истоку наше земље. У Београду послије подне повећање облачности, увече слаба пролазна киша.
У Србији ће сутра бити претежно сунчано вријеме уз малу и умјерену облачност и топлије, осим на југу и истоку земље где ће бити претежно облачно још ујутру са слабом кишом.
"Послије подне постепено повећање облачности, увече и ноћу са кишом у јужним, источним и централним пределима Србије, као и на сјеверозападу Војводине. Вјетар слаб и умјерен, на југу Баната повремено јак југоисточни, крајем дана у Бачкој у скретању на сјеверозападни. Јутарња температура од два до седам степени, а највиша дневна од 14 до 18, у Неготинској Крајини хладније око осам", најављује Републички хидрометеоролошки завод и додаје:
"У петак облачно, ујутру са кишом на југу и истоку земље, као и у Бачкој, Срему и Мачванском округу. Током преподнева падавинска зона са северозапада прошириће се и на остале пределе западне Србије, а послије подне и увече на све крајеве уз пад температуре и скретање ветра на сјеверозападни правац. Дневна температура кретаће се од седам на сјеверозападу до 18 на југоистоку Србије. Током ноћи са осјетнијим падом температуре киша ће прећи у снијег у планинским пределима југозападне Србије.
РХМЗ за суботу најављује облачно вријеме повремено са кишом и хладно, осим на истоку и југу где ће се задржати и даље топлије вријеме.
"Снијег ће падати у брдско-планинским пределима западне и југозападне Србије, али и краткотрајно понегдје у нижим крајевима западне половине земље. У недјељу мјестимично са кишом и сусњежицом, у брдско-планинским крајевима са снијегом."
