Република Српска на прољеће улаже у 300 километара путева

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изјавио је да ће Српска наредне године бити велико градилиште када је ријеч о путној инфраструктури, те навео да ће пројекат, финансиран из задужења код Свјетске банке, обухватати више од 300 километара магистралних и регионалних путева.
Минић је, на конференцији за новинаре у Бањалуци рекао да ће рок отплате кредитних средстава бити 32 године.
"Путна мрежа у Републици Српској је приоритет. Српска већ за поједине дионице има припремљену техничку документацију. Од прољећа бити велико градилиште када је ријеч о магистралним и регионалним путевима", навео је Минић.
Он је подсјетио да је у протекла два мјесеца обишао градилишта путне мреже, између осталог, Бањалука-Приједор, Вукосавље-Брчко и Бијељина-Брчко.
"То су огромне инвестиције, као и оно што ће бити сљедеће године - наставак дионице између Добоја и Модриче", навео је Минић.
Он је навео да пројекат финансиран из средстава Свјетске банке обухвата и више од 35 километара заобилазница, као и да је сваки дио Републике Српске заступљен и то је нешто на шта је поносан.
"Сигурно је да ће се наше локалне заједнице укључити у ову причу, а и да напоменем да нас неће изненадити снијег крајем новембра или у децембру када је ријеч о одржавању путева", поручио је Минић.
Он је оцијенио да се инвестицијама показује да је најтеже вријеме за Српску прошло, те да се отварају неке нове приче.
Премијер Српске је најавио да ће на некој од наредних сједница Народне скупштине бити донесене измјене и допуне Закона о грађењу како локалне заједнице не би могле бесконачно да развлаче измјену регулационих планова и планова парцелације.
Министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић рекао је да ће за пројекте путне инфраструктуре бити издвојено 81,7 милиона евра кредитних средстава, а грант средства су у износу од шест и по милиона евра.
"Драго ми је да је овај посао приведен крају и да је Српска кредибилан партнер када је ријеч о међународним финансијским институцијама", рекао је Амиџић, те појаснио да су сви процеси прошли када је ријеч о Савјету министара, укључујући и прихватање одлуке у Народној скупштини и Вијећу народа.
Амиџић је истакао да су грант средства везана за безбједност путне инфраструктуре, односно за повећање безбједности када је ријеч о школским и предшколским установама.
Он је изразио задовољство што је овај посао приведен крају, након опструкција са нивоа БиХ.
"Ово је доказ да кроз истрајност можете да задржите свој идентитет и покажете да сте кредибилан партнер када су у питању међународне финансијске институције", навео је Амиџић.
Он је појаснио да у укупном износу кредита постоје двије компоненте - финансирање регионалних праваца у износу од 40 милиона евра, док ће се преостали износ користити за финансирање пута Фоча-Шћепан Поље, као најзначајнијег путног пројекта.
"Мени као представнику српског народа у Савјету министара је драго да Српска има такав кредибилитет", рекао је Амиџић.
Вршилац дужности директора "Путева Српске" Мирослав Јанковић рекао је да су планирани пројекти распоређени равномјерно и у складу са потребама.
"На прољеће крећу радови. Планиране су рехабилитације појединих дионица путева", рекао је он.
Јанковић је појаснио да се ради о неколико пројеката распоређених на читавој територији Српске, од Новог Града до Бијељине, па до Требиња.
Он је рекао да је на доста путних праваца планирана рехабилитација, док ће на седам дионица бити урађене заобилазнице.
"Једна од заобилазница је око Приједора, друга је око Бањалуке и великог моста у Чесми, гдје смо планирали да тај пут у Врбањи повежемо према путу за Челинац, Котор Варош и Теслић, те заобилазница око Челинца", навео је Јанковић.
Он је појаснио да у пројекте рехабилитације спадају путеви Нови Град, Костајница, Приједор, Језеро-Мркоњић Град, Бањалука-Котор Варош, затим Шамац-Обудовац, Коњевић Поље-Братунац.
Јанковић је указао да за рехабилитацију путева има и додатних улагања предузећа "Путеви Српске" из властитих средстава.
Говорећи о обилазницу око Бањалуке, Јанковић је навео да је ријеч о локалној саобраћајници и да је израђен идејни пројекат са три трасе од моста у насељу Чесма, чиме се растерећује улазак у Бањалуку са источне стране.
"Након идејног пројекта град Бањалука мора усвојити регулациони план, након чега се ради стручно мишљење са планом парцелације како би се добили локацијски услови и онда слиједи израда пројектне документације за грађевинску дозволу", прецизирао је Јанковић.
