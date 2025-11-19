Logo
За пренатално тестирање седам милиона КМ у наредној години

Извор:

АТВ

19.11.2025

15:27

Коментари:

0
За пренатално тестирање седам милиона КМ у наредној години
Фото: pexels

Влада Републике Српске донијела је одлуку о начину финансирања програма неинвазивног пренаталног тестирања из крви труднице за 2026. годину у износу од 7.000.000 КМ, на основу Закона о обавезном здравственом осигурању.

Претходно је Управни одбор Фонда здравственог осигурања Републике Српске усвојио програм неинвазивног пренаталног тестирања из крви труднице за 2026. годину, саопштено је из Бироа за односе са јавношћу Владе Српске.

Влада Српске је на данашњој сједницу усвојила и информацију о спровођењу препорука комитета потписница Конвенције о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици Савјета Европе у Републици Српској.

"Влада Српске овим даје сагласност да ова информација буде основ за израду и подношење извјештаја о спровођењу препорука ГРЕВИО комитета у БиХ", наведено је у саопштењу.

Влада Република Српске

Република Српска

Влада Српске: Краткорочни дуг не смије бити већи од 2,5 одсто БДП-а

Задужује се Центар за једнакост и равноправност полова Републике Српске да даље прати примјену Конвенције Савјета Европе о спречавању и сузбијању насиља над женама и насиља у породици у Републици Српској, као и обавезе које произилазе у вези са истом и да о томе извјештава Владу Српске.

Влада је на данашњој сједници прихватила информацију о измирењу дуга јавних здравствених установа у Републици Српској.

Расположива кредитна средства одобрена Српској од Свјетске банке - Међународне банке за обнову и развој, користиће се за измирење пореског дуга јавних здравствених установа Српске - Болнице "Свети Врачеви" из Бијељине, Болнице "Др Младен Стојановић" из Приједора, Универзитетске болнице Фоча, Болнице Требиње, Болнице Зворник, Болнице "Свети Лука" из Добоја и Специјалне болнице за психијатрију Соколац, те измирење дуга домова здравља Бањалука и Бијељина према Фонду здравственог осигурања Српске и за измирење дуга Апотеке Фоча.

Prenatalni testovi

Република Српска

