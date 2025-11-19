Петровић о поскупљењу струје

Извор:
В.д. генералног директора ЕРС Лука Петровић одбацује све инсинуације и предизборне поруке да ће доћи до промјена електричне енергије и поручује да цијена за грађане остаје непромјењива.
"По Закону о електричној енергији ми смо дужни да пошаљемо образац Регулаторној агенцији за енергетику до 15. новембра сваке године. Али, тај образац није био ни потпун што је могла да региструје Регулаторна агенција, али очигледно су журили да преко викенда анализирају и да избаце у етер непотпун и нетачан податак. Ми смо тај образац повукли и он је ништаван. У том смислу можемо да констатујемо да матично предузеће као јавни и резервни снабдјевач нема никакав захтјев за повећање цијена електричне енергије и да цијена остаје непромијењена", каже Петровић.
Он каже да има питања и за Регулаторну агенцију и за калкуланте и за оне који праве инсинуације.
"Вријеме је предизборно и многи злочасти људи су спремни да погрешно прокоментаришу процедуре и створе лошу слику. Грађани могу бити сигурни, нема никакав захтјев од стране јавног и резервног снабдјевача у функцији матичног предузећа према Регулатору око промјена цијена електричне енергије", рекао је Петровић.
Хоће ли у току сљедеће године бити захтјева за поскупљењем, Петровић каже "о том по том".
"Треба да доставимо Влади план пословања за 2026. годину. То ћемо доставити у наредних 30 дана када добијемо одлуку Владе о нашим излазним величинама, тј. о цијенама електричне енергије према грађанима и привреди. Према томе ми правимо укупан резултат нашег матичног предузећа. За сада немамо излазне величине, оне нису промјењиве него фиксне и сходно томе ћемо доставити Влади план пословања који дефинише све улазно излазно параметре за пословање матичног предузећа".
