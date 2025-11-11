Logo
Таминџија: У Српској ће остати најнижа цијена електричне енергије

Извор:

СРНА

11.11.2025

20:14

Таминџија: У Српској ће остати најнижа цијена електричне енергије

Посланик СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске Илија Таминџија изјавио је да ће у Српској и даље остати најнижа цијена електричне енергије за привреду и грађане.

''Грађани неће добијати веће рачуне за струју'', рекао је Таминџија током скупштинске расправе о извјештају о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске за прошлу годину.

Посланик Социјалистичке партије Огњен Куљић сматра да Република Српска треба више улагати у обнову електроенергетског система.

Градови и општине

Више насеља у Бањалуци и Лакташима било без струје, ово је разлог

Посланик СДС-а Томица Стојановић рекао је да Република Српска "и даље купује струју из иностранства иако има велику могућност да је производи".

Самостални посланик Жељко Дубравац сматра да Влада Републике Српске треба да нађе рјешења за проблеме у Руднику и Термоелектрани "Угљевик".

Тагови:

Република Српска

Ilija Tamindžija

