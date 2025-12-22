Радојичић искључио Вукановића: Добитна комбинација су Блануша и Станивуковић

Извор:
АТВ
22.12.2025
13:39
Коментари:2
Замјеник предсједника покрета Сигурна Српска Игор Радојичић и данима опозиционих тензија поручио је да су Драшко Станивуковић и Бранко Блануша, добитна комбинација за опште изборе 2026. године.
"Ових дана много варница између опозиционих партија и првака. А добитна комбинација за 2026. годину никад јаснија и лакша: Драшко Станивуковић и Бранко Блануша, заједнички кандидати за предсједника Републике Српске и српског Члана Предсједништва БиХ", написао је Радојичић путем свог налога на друштвеној мрежи "X".
Чак је Радојичић у читаву причу укључио и предсједницу Народног фронта Јелену Тривић која је често упућивала оштре ријечи према Станивуковићу и самом Радојичићу.
БиХ
Усвојен Приједлог закона о ВСТС-у, Закон о Суду повучен из процедуре
"Јелена Тривић са јасном и компетентном улогом у извршној власти, на неком од два нивоа. Јак Изборни програм за опоравак Републике, економски, политички, демографски ... И онда снажно у изборе", поручио је Радојичић.
Извјесно је да чланови Покрета Сигурна Српска покушавају релаксирати тензије у опозицији које су управо они сами изазвали. Почело је још у тренутку када је Драшко Станивуковић преузео ПДП и најавио кандидатуру на локалним изборима.
На рачун те изјаве Милан Миличевић, тадашњи лидер СДС-а, саопштио је да ће СДС имати кандидате за обје инокосне функције на општим изборима што је уздрмало Станивуковића и ПДП. Од тада Драшко Станивуковић настоји релаксирати ситуацију, али тензије су присутне од преузимања СДС-ових функционера до условљавања подршке Бранку Блануши на пријевременим изборима у Републици Српској.
Република Српска
Нови прелетач: Станивуковић узима посланика Бањцу и Нешићу
Тензије су додатно порасле након изјаве Јовице Радуловића да ће Блануша бити кандидат СДС-а и на општим изборима, као и да највећа опозициона странка и даље размишља о кандидатури и за члана Предсједништва БиХ.
Лидер Листе за правду и ред Небојша Вукановића изразио је јасне жеље да жели кандидатуру за члана Предсједништва БиХ. Према његовом мишљењу, СДС-ов кандидат треба да добије подршку опозиције за предсједника Републике Српске, а за члана Предсједништва БиХ опозиција треба да подржи њега.
Када је у питању улога Драшка Станивуковића, Вукановић је поручио да треба да се води битка између њих двојице за члана Предсједништва БиХ и да је лидер Покрета Сигурна Српска "непоуздан" због чега не може да буде кандидат.
Бања Лука
1 д4
Бања Лука
1 д5
Република Српска
2 д10
Република Српска
2 д2
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч7
Република Српска
3 ч1
Најновије
Најчитаније
17
35
17
23
17
23
17
13
17
12
Тренутно на програму