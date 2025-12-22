Logo
Large banner

Радојичић искључио Вукановића: Добитна комбинација су Блануша и Станивуковић

Извор:

АТВ

22.12.2025

13:39

Коментари:

2
Радојичић искључио Вукановића: Добитна комбинација су Блануша и Станивуковић

Замјеник предсједника покрета Сигурна Српска Игор Радојичић и данима опозиционих тензија поручио је да су Драшко Станивуковић и Бранко Блануша, добитна комбинација за опште изборе 2026. године.

"Ових дана много варница између опозиционих партија и првака. А добитна комбинација за 2026. годину никад јаснија и лакша: Драшко Станивуковић и Бранко Блануша, заједнички кандидати за предсједника Републике Српске и српског Члана Предсједништва БиХ", написао је Радојичић путем свог налога на друштвеној мрежи "X".

Чак је Радојичић у читаву причу укључио и предсједницу Народног фронта Јелену Тривић која је често упућивала оштре ријечи према Станивуковићу и самом Радојичићу.

пдпс бих

БиХ

Усвојен Приједлог закона о ВСТС-у, Закон о Суду повучен из процедуре

"Јелена Тривић са јасном и компетентном улогом у извршној власти, на неком од два нивоа. Јак Изборни програм за опоравак Републике, економски, политички, демографски ... И онда снажно у изборе", поручио је Радојичић.

Тензије у опозицији

Извјесно је да чланови Покрета Сигурна Српска покушавају релаксирати тензије у опозицији које су управо они сами изазвали. Почело је још у тренутку када је Драшко Станивуковић преузео ПДП и најавио кандидатуру на локалним изборима.

На рачун те изјаве Милан Миличевић, тадашњи лидер СДС-а, саопштио је да ће СДС имати кандидате за обје инокосне функције на општим изборима што је уздрмало Станивуковића и ПДП. Од тада Драшко Станивуковић настоји релаксирати ситуацију, али тензије су присутне од преузимања СДС-ових функционера до условљавања подршке Бранку Блануши на пријевременим изборима у Републици Српској.

Драшко Станивуковић

Република Српска

Нови прелетач: Станивуковић узима посланика Бањцу и Нешићу

Тензије су додатно порасле након изјаве Јовице Радуловића да ће Блануша бити кандидат СДС-а и на општим изборима, као и да највећа опозициона странка и даље размишља о кандидатури и за члана Предсједништва БиХ.

Вукановић жели кандидатуру за члана Предсједништва БиХ

Лидер Листе за правду и ред Небојша Вукановића изразио је јасне жеље да жели кандидатуру за члана Предсједништва БиХ. Према његовом мишљењу, СДС-ов кандидат треба да добије подршку опозиције за предсједника Републике Српске, а за члана Предсједништва БиХ опозиција треба да подржи њега.

Када је у питању улога Драшка Станивуковића, Вукановић је поручио да треба да се води битка између њих двојице за члана Предсједништва БиХ и да је лидер Покрета Сигурна Српска "непоуздан" због чега не може да буде кандидат.

Подијели:

Тагови:

Igor Radojičić

Драшко Станивуковић

Бранко Блануша

Покрет Сигурна Српска

Коментари (2)
Large banner

Прочитајте више

Бањалука и даље шампион загађења: Станивуковић "драматизује" на мрежама, а рјешења нема

Бања Лука

Бањалука и даље шампион загађења: Станивуковић "драматизује" на мрежама, а рјешења нема

1 д

4
Нове оптужбе на рачун Станивуковића: Својима је дао 250.000 КМ

Бања Лука

Нове оптужбе на рачун Станивуковића: Својима је дао 250.000 КМ

1 д

5
Стевановић Станивуковићу: Сарма на мом столу кориснија од обећања ријалити градоначелника

Република Српска

Стевановић Станивуковићу: Сарма на мом столу кориснија од обећања ријалити градоначелника

2 д

10
Станивуковић прозвао министра Стевановића: Нека поједе коју сарму

Република Српска

Станивуковић прозвао министра Стевановића: Нека поједе коју сарму

2 д

2

Више из рубрике

Влада Републике Српске

Република Српска

Огласило се Министарство након Синдиката: Износ за плате удвостручен

2 ч

0
Досије: Сваки трећи дан једна породица у Српској буде завијена у црно

Република Српска

Досије: Сваки трећи дан једна породица у Српској буде завијена у црно

3 ч

0
Нови прелетач: Станивуковић узима посланика Бањцу и Нешићу

Република Српска

Нови прелетач: Станивуковић узима посланика Бањцу и Нешићу

3 ч

7
Додик угостио Његово преосвештенство епископа осјечкопољског и барањског Херувима

Република Српска

Додик угостио Његово преосвештенство епископа осјечкопољског и барањског Херувима

3 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

35

Конаковићева странка наставља да пуца, Карамехић-Абазовић прешла у НС

17

23

Хитно се огласио РХМЗ: Стиже снијег

17

23

Цвијановић: Радојичић одређује и распоређује кандидате опозиције за инокосне функције

17

13

Познато ко је пуцао из аутомобила у покрету у Сарајеву

17

12

Додик: Чаушевић савршено објаснио шта је жеља Бошњака и улога опозиције из Српске

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner