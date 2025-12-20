Бањалука и даље шампион загађења: Станивуковић "драматизује" на мрежама, а рјешења нема

Аутор:Теодора Беговић
20.12.2025
19:03
Коментари:2
Бањалука је и даље шампион по неквалитету ваздуха. Екстремно загађење ваздуха изазвало је велику забринутост грађана која је довела до покретања петиције, а грађани очекују конкретна рјешења.
Бањалучки адвокат Драгана Станковић је забринута мајка и иницијатор петиције јер је индекс загађености превисок, а како тврди, надлежни нису урадили ништа по том питању. Драгани се придружило преко 50 мајки са јасним захтјевима – израда плана интервентних мјера са јасно дефинисаним роковима.
"Ја сам само позвала забринуте маме, с обзиром на алармантне податке о степену загађености, да ми се јаве и да дјелујемо заједно. У исто вријеме док имамо те податке о високом степену загађења немамо никакву реакцију власти и све се одвија нормално. Дјеца иду у школе/вртиће, позивају се на догађаје на отвореном, организују се напољу и активности за дјецу...То је за мене стварно неприхватљиво, тако да сам сматрала да имамо већу шансу ако заједно дјелујемо", истакла је адвокат Драгана Станковић.
Према Закону о заштити ваздуха Републике Српске, гранична вриједност загађених честица је прекорачена. Важно је напоменути да је ЕУ прошле године донијела нову директиву о квалитету ваздуха, а наш закон је и даље заснован на претходној директиви по ком је толеранција на присуство ПМ честица и азотних оксида за 50% већа у односу на ЕУ. Стручњаци истичу да би локалне заједнице под хитно требале да уведу регулативне мјере за рјешавање овог проблема.
"Оно што се увијек дешава да ово у зимском периоду постане актуелна тема и ми смо сваки пут закаснили са реакцијом. Ово је период када сви заједно треба да се покренемо и уведемо одређене мјере да се смањи ниво емисија у ваздуху и да се смањи загађење, јер ово загађење може престати за неколико дана, али ће се сигурно јавити више пута у току зиме. Сада требао искористити овај период да се припремимо за сљедећи период и да смањимо загађење у свим нашим градовима", објаснио је директор Института за заштиту и екологију Републике Српске Предраг Илић.
Градоначелник Бањалуке, Драшко Станивуковић је, као и обично, јако забринут и јако драматичан и адресира свако важно питање – на друштвеним мрежама. А као и обично, нема никаквог конкретног рјешења и потеза.
"Градска администрација је свјесна да се питање загађености ваздуха не може рјешавати краткорочним мјерама. Управо зато су идентификоване бројне тачке и мјере које се односе на унапређење квалитета ваздуха, а за које је потребна широка институционална подршка, као и одлуке Скупштине Града. С тим у вези, биће упућена иницијатива за одржавање ванредне сједнице Скупштине Града, која ће бити посвећена искључиво питању квалитета ваздуха, јер је то приоритет. Важно је да се о овом питању води озбиљан и одговоран разговор у скупштинским клупама, уз пуну сарадњу свих актера којих се ово питање тиче, како локалних, тако и републичких институција", поручили су из Градске Управе.
А док загађени ваздух дође на дневни ред, надлежни упуте иницијативу и заврше озбиљне разговоре и преговоре утом ће и прољеће. А на прољеће се лакше дише, па ће и питање штетног ваздуха бити заборављено до нове зиме и нових приједлога, иницијатива и преговора. У међувремену, лош квалитет ваздуха наставља да свакодневно угрожава здравље Бањалучана, а кључно питање свих нас - докад?
Бања Лука
2 ч3
Бања Лука
6 ч0
Бања Лука
7 ч2
Бања Лука
7 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму