Бањалучани масовно траже спас у једном производу

Извор:

Глас Српске

20.12.2025

14:02

Коментари:

0
Пречишћавач ваздуха
Фото: Screenshot / YouTube

Због изразито загађеног и по здравље опасног ваздуха у Бањалуци, Сарајеву и другим градовима широм БиХ на тржишту је настала права помама за пречишћивачима ваздуха, па трговци бијелом техником истичу да се залихе брзо празне.

Цијене ових уређаја у радњама, зависно од снаге, бренда и квадратуре простора, крећу се од 300 до 900 КМ, док поједини ексклузивни модели достижу и знатно више износе.

Загађен ваздух у Бањалуци

Друштво

Људи ће бјежати из Бањалуке и Сарајева: Остварује ли се предвиђање из 2018?

Трговци су сагласни да ће, уколико лош квалитет ваздуха потраје, интересовање за пречишћиваче остати велико, те да би ови уређаји могли постати стандардна ставка у домаћинствима, а не само сезонски производ.

У “Техношопу”, који послује у Бањалуци и Сарајеву, кажу да су готово све количине пречишћивача ваздуха већ распродате, те да је питање дана када ће нестати и неколицина уређаја који су на стању.

"Остао је још комад-два и очекујемо да ће до понедјељка и то отићи. Могуће је да негдје остану само мање атрактивни модели, док су уређаји као што су Филипс и Шаоми најтраженији. Цијене се крећу од 400 до 900 КМ, у зависности од квадратуре простора, а имамо и ексклузивне моделе који коштају и до 1.800 КМ", истичу у овој трговини.

Како додају, купци све више обраћају пажњу на квалитет филтера и могућност задржавања ситних честица, јер, како кажу, без адекватног филтера уређај практично нема ефекта.

"Највећи квалитет пречишћивача је у томе колико ситну честицу филтер може задржати. Ако филтер није адекватан, честице само уђу и изађу. У том смислу Филипс, Беурер и Шаоми су се показали као добар избор", наглашавају у “Техношопу” додајући да потражњи за овим уређајима увијек претходи загађење ваздуха, али да никада није била као сада.

Драшко Станивуковић

Бања Лука

Оптужбе на рачун Града Бањалука: Дугује нам стотине хиљада КМ

Слична ситуација је и у бањалучким продавницама бијеле технике, гдје су полице са пречишћивачима готово празне.

Трговац Стефан Матић каже да је у радњи остало тек неколико уређаја и да је само питање тренутка када ће и они бити продати.

"Потражња је огромна. Цијене се, у зависности од јачине и марке, крећу од 300 до 500 КМ. Тренутно, шта год да имамо у понуди, продало би се. Кад су људи у муци, не питају за цијену", каже Матић додајући да купци најчешће траже “Шаоми” пречишћиваче.

Повећану потражњу биљеже и у “Центруму”, гдје кажу да се интересовање за пречишћиваче осјетно појачало посљедњих година, али да је сада, због јако загађеног ваздуха, куповина постала масовнија.

"На стању имамо четири-пет модела. Цијене се крећу од 70 до 300 КМ и свакодневно продамо више комада", рекао је трговац Мирослав Бероња.

Да је ријеч о тренду који се тек захуктава, потврђују и у бањалучком “Верну”, гдје су недавно у понуду убацили “Керхер” пречишћиваче ваздуха, чија се цијена креће до 300 КМ, а интересовање купаца је, како кажу, константно.

У радњи “МГ Минд” истичу да тренутно уопште немају пречишћиваче ваздуха, јер су све количине распродате.

"У понуди смо имали Филипс уређаје до 450 КМ и све смо продали. Надамо се да ће ускоро стићи нова тура, јер је потражња огромна", кажу у овој радњи.

Градска управа-Бањалука

Бања Лука

Сјене прошлости над Градском управом: Отац Станивуковићеве сараднице хапшен због крађе младунаца рода

При избору прочишћивача ваздуха важно је, кажу трговци, узети у обзир величину просторије, јер су уређаји прилагођени различитим квадратурама. Према њиховим ријечима, потребно је обратити пажњу на тип филтера, при чему су хепа филтери идеални за честице и алергене, а угљени филтери за уклањање непријатних мириса.

Додатне функције попут аутоматског прилагођавања рада и енергетска ефикасност омогућавају практичну и економичну дуготрајну употребу пише "Глас Српске".

