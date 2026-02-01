Умрла унука Снуп Дога

Наиме Снупова кћерка Кори Броаудс објавила је да је изгубила дијете наводећи да је "изгубила љубав свог живота".

Кори с еогласила путем Инстаграма, навевши да је њена кћерка рођена три мкесеца раније у фебруару прошле године те да је умрла у понедкељак 26. јануара, 20 дана након отпуста са Од‌јељења интензивне његе за новорођенчад.

Snoop Dogg's daughter Cori Broadus announces death of her baby girl, 11 months: 'I lost the love of my life' https://t.co/jV7IS3ZnGw — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 1, 2026

Њена беба је провела мјесеце на одjељењу интензивне његе новорођенчади, али је отпуштена почетком нове године. Кори је 6. јануара објавила њихову фотографију на Инстаграму уз опис: " Код куће је ", изражавајући захвалност за молитве својих обожаватеља: " Бог их је све чуо ", написала је она, преноси Телеграф.

Међутим, у суботу, 31. јануара, објавила је црно-бијелу фотографију на којој држи кћерку у наручју и написала:

"У понедељак сам изгубила љубав свог живота. Моју Коди", док је на свом сторију објавила фотографију њиховог повратка из болнице, коментаришући:

Унука Снуп Дога

"20 дана касније? Човјече, у расулу сам."

Њен муж је у суботу на Инстаграму објавио:

"Ја сам најтужнија особа откако си отишла Коди. Али знам да си у миру. Тата ће те вољети заувијек ."

Кори Броадус је такође поново подијелила објаву медицинске сестре бебе, која је написала о губитку:

"Тужна сам шест дана заредом. Бити медицинска сестра има своје успоне и падове, а ово је највећи 'пад' који сам икада доживјела. Била ми је част бити медицинска сестра своје дјевојчице. Окупала сам је посљедњи пут, рекла јој да је волим, а нисам ни слутила да је припремам за Рај. Кодини родитељи ће заувијек бити у мом срцу и породици."