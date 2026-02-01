Logo
Large banner

Умрла унука Снуп Дога

Извор:

Телеграф

01.02.2026

09:48

Коментари:

0
Умрла унука Снуп Дога

Јавност је изненадила вијест да је реперу Снупу Догу преминула 11-мјесечна унука.

Наиме Снупова кћерка Кори Броаудс објавила је да је изгубила дијете наводећи да је "изгубила љубав свог живота".

Кори с еогласила путем Инстаграма, навевши да је њена кћерка рођена три мкесеца раније у фебруару прошле године те да је умрла у понедкељак 26. јануара, 20 дана након отпуста са Од‌јељења интензивне његе за новорођенчад.

Њена беба је провела мјесеце на одjељењу интензивне његе новорођенчади, али је отпуштена почетком нове године. Кори је 6. јануара објавила њихову фотографију на Инстаграму уз опис: " Код куће је ", изражавајући захвалност за молитве својих обожаватеља: " Бог их је све чуо ", написала је она, преноси Телеграф.

Међутим, у суботу, 31. јануара, објавила је црно-бијелу фотографију на којој држи кћерку у наручју и написала:

"У понедељак сам изгубила љубав свог живота. Моју Коди", док је на свом сторију објавила фотографију њиховог повратка из болнице, коментаришући:

Унука Снуп Дога
Унука Снуп Дога

"20 дана касније? Човјече, у расулу сам."

Њен муж је у суботу на Инстаграму објавио:

"Ја сам најтужнија особа откако си отишла Коди. Али знам да си у миру. Тата ће те вољети заувијек ."

Кори Броадус је такође поново подијелила објаву медицинске сестре бебе, која је написала о губитку:

"Тужна сам шест дана заредом. Бити медицинска сестра има своје успоне и падове, а ово је највећи 'пад' који сам икада доживјела. Била ми је част бити медицинска сестра своје дјевојчице. Окупала сам је посљедњи пут, рекла јој да је волим, а нисам ни слутила да је припремам за Рај. Кодини родитељи ће заувијек бити у мом срцу и породици."

Подијели:

Тагови:

Снуп Дог

preminula beba

unuka

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Током протекле ноћи руски ПВО уништио 21 украјински дрон

Свијет

Током протекле ноћи руски ПВО уништио 21 украјински дрон

14 ч

0
Додик: Мој главни циљ - независна Републике Српска

Република Српска

Додик: Мој главни циљ - независна Републике Српска

14 ч

20
Преминула легендарна словеначка скијашица

Остали спортови

Преминула легендарна словеначка скијашица

14 ч

1
Један клик га коштао 9.100 евра: Не насједајте на нову интернет превару

Регион

Један клик га коштао 9.100 евра: Не насједајте на нову интернет превару

14 ч

0

Више из рубрике

Људи гледали свађу Новака и Јелене Ђоковић: Дуго смо глумили

Сцена

Људи гледали свађу Новака и Јелене Ђоковић: Дуго смо глумили

1 д

0
Бојана Бањац, позната Српкиња која се спомиње у Епстајновим фајловима

Сцена

Гдје је данас Бојана Бањац, Српкиња која се спомиње у Епстајновим документима

1 д

2
Александра Пријовић: Дјед ми је Ром, Брени то не смета

Сцена

Александра Пријовић: Дјед ми је Ром, Брени то не смета

1 д

1
Шта се десило са задњицом Теодоре Џехверовић - ФОТО

Сцена

Шта се десило са задњицом Теодоре Џехверовић - ФОТО

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

17

Томпсон скупо коштао рукометаше Хрватске

21

49

Очекивано: Хрвати поново славили уз Томпсона

21

44

Ана Бекута се коначно огласила након напада у Чачку

21

39

Милена Поповић поново показала бујне груди

21

26

Преживјела пакао са партнером: Сјекао је ножем гдје је стигао, једва извукла живу главу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner