Додик: Мој главни циљ - независна Републике Српска

Лидер СНСД-а Милорад Додик рекао је да је концентрација напада на права Републике Српске толико јака да је једини начин да се Српска спаси право народа на смоопредјељење и самосталност.
"Право народа на самоопредјељење је политичко, верификовано у УН. Република Српска не прави никакве војне и друге припреме за тако нешто, али ће то урадити политичком вољом која ће бити спроведена у тренутку када ми и наши пријатељи сматрамо да је то тај тренутак", рекао је Додик.
Он је истакао да ће се током његове посјете Сјединњеним Државама, гдје је присуствовати молитвеном доручку, десити двије веома битне ствари за Републику Српску.
"Имаћемо два веома важна састанка. Због тога сам и одлучио да идем", истакао је Додик.
Он је додао да је на састанцима на највишем нивоу између Америке и Русије ријешено много актуелних геополитичких питања.
"Знате шта извлачимо из питања Гренланда? Ако генерални секретар УН каже да Гренланд има право на самоопредјељење како то да ми немамо то право? Какав је то критеријум? Доста сте нас варали са критеријумима, доста сте употребљавали дупле стандарде", рекао је Додик.
Говорећи о скидању америчких санкција званичницима и субјектима у Српској, Додик је рекао да је тражио да санкције буду скинуте представницима СДС-а.
"СДС није хтио да потпише захтјев за скидање санкција. Зато су људи остали под санкцијама", рекао је Додик.
Он је истакао да Доналда Трампа подржава још од његовог првог избора на функцију предсједника Сједињених Држава и да је и то довело до скидања америчких санкција.
"Вјерујемо да је нова администрација права Америка", рекао је Додик за РТРС.
Оцијенио је да је Република Српска данас по понашању структуре на власти једна од најсуверенијих и најслободнијих земаља у региону.
"Кључ за наше постојање је слобода. Важно је да се наш народ окупи око јасних политка Републике Српске. Наш циљ је мирни разлаз у БиХ и он ће се десити", поручио је Додик.
Додик је рекао да ће ове годне инстистирати од Руса да у Савјету безбједности УН ставе вето на продужење мандата мисији "Алтеа" у БиХ и да она буде укинута, јер служи само као пријетња и разлог за иживљавање муслимана.
Додик је напоменуо да је прије годину дана у оквиру команде Еуфора разматрано да се по сценарију за предсједника Венецуела Николаса Мадура исто уради и њему, чему се успротивила полиција Српске.
Он је рекао да је Република Српска прихватила да у Бањалуку ових дана дође специјални изасланик Велике Британије Карен Пирс, која је креирала бонска овлаштења и тиме се хвалила недавно у Америци.
"Примиће је премијер Републике Српске Саво Минић и рећи јој да је не дочекујемо благонаклоно, да је она непријатеља Срба и Српске и да не може очекивати никакво разумијевање са наше стране. Ми не бјежимо од тога да јој то кажемо док је опозиција тапше", додао је Додик.
Он је истакао да ће Минић употријебити оно најбоље у себи да покаже ароганцију према посљедицама бонских овлаштења и прљаве британске политике у БиХ.
Додик је оцијенио да је БиХ потпуно немогућа и сломљена земља, да је већ подијељена и да је границу утврдио Дејтонски споразум.
"Ми тражимо да муслимани разумију тренутак у којем се налазимо, да прихвате рјешања која нису понижавајућа за нас и да разговарамо о томе. Ако се то не деси, ми ћемо морати у нашој одбрамбеној позицији да завршимо ствар", рекао је Додик.
Он је додао да зато тражи пријатеље у свијету у Москви, Израелу, Сједињеним Државама, Мађарској.
