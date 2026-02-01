Један клик га коштао 9.100 евра: Не насједајте на нову интернет превару

Извор:
Осамнаестогодишњак из Оточца, Хрватска, у четвртак је полицији пријавио интернет превару тешку 9.100 евра (око 18.000 КМ), саопштила је Полицијска управа личко-сењска.
Све је почело наизглед безазлено - објавом огласа за продају хармонике. На оглас му се путем мобилне апликације јавила наводно заинтересирана особа, а након што су постигли договор о куповини, младић је добио повезницу за коју је вјеровао да служи за сигурну наплату и доставу инструмента.
Умјесто да прими новац, уносом банковних података непознатој особи омогућио је приступ свом рачуну. Убрзо су услиједиле неовлаштене трансакције, којима му је с рачуна скинут сав новац.
Полиција из Оточца сада покушава ући у траг преваранту, а овај случај још једном је упозорио на опасности које вребају на интернет огласима, пише Јутарњи.хр.
"Полицијски службеници подузимају мјере и радње с циљем откривања починиоца овог кривичног дјела", саопштено је из полиције након запримљене пријаве.
Полиција поново наглашава да је едукација најучинковитија заштита од интернет превара. Жртва може постати свако, а препознавање техника којима се преваранти служе једини је сигуран начин заштите властитих финансија.
Најчешћи облици интернет превара су:
