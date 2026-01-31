Мило Ђукановић проговорио о његовом имену у фајловима Џерија Епстајна

Извор:
АТВ
31.01.2026
21:27
Коментари:1
Бивши предсједник Црне Горе Мило Ђукановић изјавио је да није познавао осуђеног сексуалног преступника Џефрија Епстајна, нити је са њим икада имао непосредну или посредну комуникацију.
"Зато не могу свједочити о вјеродостојности објављених Епстајнових разговора, нити о његовим евентуалним посјетама Црној Гори", навео је Ђукановић.
Црногорски медији су пренијели да је Ђукановић више пута поменут у најновијим фајловима о Епстајну, које је објавило америчко Министарство правде, те упитали како је сексуални преступник дошао до закључка да је Ђукановић "сјајан лик".
"Препоручујем им да, ако га гдје сретну прије мене, то обавезно провјере и да о његовом ставу обавијесте јавност", написао је Ђукановић на "Иксу".
Америчко Министарство правде објавило је милионе нових фајлова о Епстајну у којима се, између осталог, помињу бивши словачки политичар Мирослав Лајчак, Црна Гора и Ђукановић.
Према подацима са сајта америчког Министарства, Лајчак је имао преписку са Епстајном 2006. године када је био специјални изасланик ЕУ за црногорски референдум.
У тој преписци наводно је поменуо Црну Гору и њеног тадашњег предсједника Мила Ђукановића.
Лајчак је, након објављивања његове преписке са Епстајном, поднио оставку на мјесто савјетника словачког премијера Роберта Фица.
Он је изјавио да никада не би дошло до комуникације између њих да је био свјестан пуног обима Епстајнових криминалних поступака.
