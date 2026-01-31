Колико година има Мирјана Пајковић чији су експлицитни снимци испливали

Извор:
Не стишава се медијска бура на црногорској политичкој сцени. Након што су испливали експлицитни снимци бивше државне секретарке у Министарству људских и мањинских права Мирјане Пајковић, услиједиле су оставке.
Са дужности савјетника предсједника државе одступио је Дејан Вукшић, бивши директор Агенције за националну безбједност (АНБ), а неколико дана касније дала је оставку и Мирјана Пајковић.
Након објаве снимака Пајковић је поднијела кривичну пријаву против Вукшића, оптужујући га за пријетње и уцјене. Вукшић је све одбацио, поручивши да су наводи "нетачни, непотпуни и тенденциозни“ те да му се без доказа покушава приписати одговорност за угрожавање приватности и дистрибуцију спорних материјала.
Ситуација се додатно заоштрила након што је Пајковић на Инстаграму објавила дио компромитујуће преписке, наводећи да је била изложена притисцима и пријетњама.
Након што је афера преокупирала регионалну јавност многи су се запитали колико Мирјана Пајковић има година.
Мирјана Пајковић има 35 година, разведена је и мајка двојице синова, старих седамнаест и четрнаест година.
Један од синова тешко је оболио.
"Има пет дијагноза које се односе на његово физичко и ментално здравље. Крварење на мозгу, епилепсија, церебрална парализа...", открила је.
"Моја најужа породица су моји синови. Имам и сестру, али сви они имају своје породице. Нас троје смо наша породица", рекла је Пајковић, подијеливши и детаље из своје тешке прошлости.
"С двије године остала сам без оба родитеља. Страдали су. Мајка је имала 29 година кад је погинула, а отац 33. Сматрала сам својом обавезом наставити тамо гдје су они стали. Када бисте ми рекли да моја мајка има овакве снимке, питала бих: 'Гдје је да је загрлим?' Да ми отац излази из затвора, потрчала бих да га загрлим. Али из гроба не могу", рекла је.
Полиција је поднијела кривичну пријаву против Мирјане Пајковић због сумње да је без сагласности Дејана Вукшића са његовог телефона слала фотографије и поруке увредљивог садржаја.
"Полицијски службеници Одјељења безбједности Подгорица – Станице криминалистичке полиције за сузбијање имовинског криминалитета поступали су по пријави коју је оштећени Д.В. из Котора поднио полицији крајем марта 2025. године, те су, након предузетих полицијско-тужилачких мјера и радњи, против женског лица М.П. (36) из Подгорице поднијели кривичну пријаву", наводе из Управе полиције.
Истичу да су након предузетих полицијско-тужилачких мјера и радњи, спроведене криминалистичке обраде, те извршене анализе свих прикупљених доказа, полицијски службеници , по налогу државног тужиоца у Основном државном тужилаштву у Подгорици, поднијели кривичну пријаву против лица М.П. због сумње да је починила кривично дјело принуда, на штету лица Д.В.
"Основано се сумња да је М.П. наведено кривично дјело починила на начин што је 10.10.2024. године, без сагласности оштећеног, узела његов мобилни телефон, након чега је са истог уређаја послала више увредљивих фотографија и порука лицима познатим оштећеном, стварајући лажан утисак да наведене поруке и фотографије шаље лично оштећени Д.В, чиме је нарушила његов углед и приватност", наводе из Управе полиције.
Након наведеног догађаја, истичу да је Вукшић је телефонским путем контактирао Пајковић и том приликом јој упутио ријечи увредљивог садржаја.
"Које је М.П, у намјери да их искористи као средство притиска и принуде, тајно аудио-снимила. М.П. је потом наведени аудио-снимак 20.03.2025. године, путем апликације Сигнал, доставила оштећеном, уз ријечи пријетећег садржаја и изричит захтјев да одустане од кандидатуре за позицију судије Уставног суда, чиме је код оштећеног изазвала осјећај страха и притиска", наводе из Управе полиције.
