Мирјана Пајковић кривично пријављена: Ево за шта је оптужују

Полиција је поднијела кривичну пријаву против Мирјане Пајковић због сумње да је без сагласности Дејана Вукшића са његовог телефона слала фотографије и поруке увредљивог садржаја.
"Полицијски службеници Одјељења безбједности Подгорица – Станице криминалистичке полиције за сузбијање имовинског криминалитета поступали су по пријави коју је оштећени Д.В. из Котора поднио полицији крајем марта 2025. године, те су, након предузетих полицијско-тужилачких мјера и радњи, против женског лица М.П. (36) из Подгорице поднијели кривичну пријаву", наводе из Управе полиције.
Истичу да су након предузетих полицијско-тужилачких мјера и радњи, спроведене криминалистичке обраде, те извршене анализе свих прикупљених доказа, полицијски службеници , по налогу државног тужиоца у Основном државном тужилаштву у Подгорици, поднијели кривичну пријаву против лица М.П. због сумње да је починила кривично дјело принуда, на штету лица Д.В.
"Основано се сумња да је М.П. наведено кривично дјело починила на начин што је 10.10.2024. године, без сагласности оштећеног, узела његов мобилни телефон, након чега је са истог уређаја послала више увредљивих фотографија и порука лицима познатим оштећеном, стварајући лажан утисак да наведене поруке и фотографије шаље лично оштећени Д.В, чиме је нарушила његов углед и приватност", наводе из Управе полиције.
Након наведеног догађаја, истичу да је Вукшић је телефонским путем контактирао Пајковић и том приликом јој упутио ријечи увредљивог садржаја.
"Које је М.П, у намјери да их искористи као средство притиска и принуде, тајно аудио-снимила. М.П. је потом наведени аудио-снимак 20.03.2025. године, путем апликације Сигнал, доставила оштећеном, уз ријечи пријетећег садржаја и изричит захтјев да одустане од кандидатуре за позицију судије Уставног суда, чиме је код оштећеног изазвала осјећај страха и притиска", наводе из Управе полиције.
Подсјећамо, посљедњих дана Мирјана Пајковић нашла се у центру порно скандала након што су испливали експлицитни снимци ње и мушкарца за којег се сматра да је управо Вукшић.
Осим тога, она је након свега на Инстаграму објавила и преписке са Вукшићем.
Епилог свега биле су оставке обоје званичника.
