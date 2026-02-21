Logo
Large banner

Прелијепе вијести: У Српској рођене 33 бебе

21.02.2026

08:39

Коментари:

0
Беба новорођенче
Фото: kelvin agustinus/Pexels

У породилиштима у Републици Српској у протекла 24 часа рођене су 33 бебе, 15 дјевојчица и 18 дјечака.

Највише беба рођено је у Бањалуци - 13, потом у Добоју пет, у Бијељини четири, у Приједору три, у Фочи, Требињу и Источном Сарајеву по двије, те у Зворнику и Градишци по једна, речено је Срни у породилиштима.

У Бањалуци је рођено осам дјевојчица и пет дјечака, у Добоју пет дјечака, у Бијељини двије дјевојчице и два дјечака, у Приједору двије дјевојчице и дјечак, у Фочи и Требињу по једна дјевојчица и један дјечак, у Источном Сарајеву два дјечака, у Зворнику дјевојчица, а у Градишци дјечак.

У невесињском породилишту у протекла 24 часа није било порођаја.

Подијели:

Тагови :

беба

UKC RS

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

саобраћајка код тулипана

Друштво

Несрећа у Бањалуци: Аутом се закуцао у "тулипане"

12 ч

1
Лото / Лутрија

Друштво

Лото резултати: Извучени бројеви у 15. колу

14 ч

0
грађани

Друштво

Међународни дан социјалне правде

15 ч

0
За неколико сати поново снијег

Друштво

За неколико сати поново снијег

16 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

00

Језиво: Бивши британски принц Ендру осумњичен да је посматрао мучење дјевојчице!

10

56

Несвакидашња интервенција у Бањалуци: Ватрогасци скидали патике са кабла

10

45

Тежак удес, саобраћај обустављен, има повријеђених

10

35

Преминуо малишан (2) који је добио срце које није смјело бити пресађено: Родитељи траже одговоре

10

22

До краја фебруара стиже новац за четири знака хороскопа

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner