Прелијепе вијести: У Српској рођене 33 бебе

21.02.2026
08:39
Коментари:0
У породилиштима у Републици Српској у протекла 24 часа рођене су 33 бебе, 15 дјевојчица и 18 дјечака.
Највише беба рођено је у Бањалуци - 13, потом у Добоју пет, у Бијељини четири, у Приједору три, у Фочи, Требињу и Источном Сарајеву по двије, те у Зворнику и Градишци по једна, речено је Срни у породилиштима.
У Бањалуци је рођено осам дјевојчица и пет дјечака, у Добоју пет дјечака, у Бијељини двије дјевојчице и два дјечака, у Приједору двије дјевојчице и дјечак, у Фочи и Требињу по једна дјевојчица и један дјечак, у Источном Сарајеву два дјечака, у Зворнику дјевојчица, а у Градишци дјечак.
У невесињском породилишту у протекла 24 часа није било порођаја.
Најновије
Најчитаније
11
00
10
56
10
45
10
35
10
22
Тренутно на програму