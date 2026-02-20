Лото резултати: Извучени бројеви у 15. колу

Извор:
Лото резултати 15. кола, које је извучено 20. фебруар 2026. године у организацији Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије, донијели су сљедећу комбинацију бројева: 8, 3, 27, 32, 28, 14, 13. Лото седмица у износу од 8.000.000 КМ није извучена.
У главном лото извлачењу чија вриједност награде је износила 8.00.000 КМ извучени су бројеви:
8, 3, 27, 32, 28, 14, 13
У игри Лото плус, за седмицу у износу 3.530.000 КМ извучени су бројеви:
11, 29, 8, 23, 3, 27, 19
У овој игри није било добитника.
Џокер игра у 15. колу износила је 780.000 КМ, извучени су бројеви:
1 0 0 0 0 8
Ни у овој игри није било добитника.
Резултати извлачења Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије су објављени одмах након званичног телевизијског извлачења у програму АТВ-а.
