Logo
Large banner

Лото резултати: Извучени бројеви у 15. колу

Извор:

АТВ

20.02.2026

20:13

Коментари:

0
Лото / Лутрија
Фото: АТВ

Лото резултати 15. кола, које је извучено 20. фебруар 2026. године у организацији Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије, донијели су сљедећу комбинацију бројева: 8, 3, 27, 32, 28, 14, 13. Лото седмица у износу од 8.000.000 КМ није извучена.

Лото 7/39 резултати, 15. коло

У главном лото извлачењу чија вриједност награде је износила 8.00.000 КМ извучени су бројеви:

8, 3, 27, 32, 28, 14, 13

Лото плус резултати, 15. коло

У игри Лото плус, за седмицу у износу 3.530.000 КМ извучени су бројеви:

11, 29, 8, 23, 3, 27, 19

У овој игри није било добитника.

Џокер резултати, 15. коло

Џокер игра у 15. колу износила је 780.000 КМ, извучени су бројеви:

1 0 0 0 0 8

Ни у овој игри није било добитника.

Резултати извлачења Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије су објављени одмах након званичног телевизијског извлачења у програму АТВ-а.

Подијели:

Тагови :

Лото

лото резултати

Државна Лутрија Србије

Лутрија Републике Српске

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

грађани

Друштво

Међународни дан социјалне правде

1 ч

0
За неколико сати поново снијег

Друштво

За неколико сати поново снијег

2 ч

0
Земљотрес Ливно

Друштво

Зашто тло у Херцеговини не мирује? Сеизмички рој открива дубоку напетост под нашим ногама

4 ч

0
Сахрањена Љиљана Зелен Караџић

Друштво

Сахрањена Љиљана Зелен Караџић

4 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

20

58

Планови за напад на Иран ушли у завршну фазу

20

58

Захарова: Русију није могуће застрашити, ни уклонити

20

50

Осујећен терористички напад, Француска на ногама

20

47

Додик: Мандић и Кнежевић су добили људску, моралну и политичку сатисфакцију

20

33

Трамп након одлуке Врховног суда: "Уводим глобалне царине од 10 одсто"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner