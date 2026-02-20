За неколико сати поново снијег

Извор:
20.02.2026
Кроз неколико сати нас поново очекује снијег. Захлађење неће потрајати дуго, јер се већ наредног викенда очекује љепше вријеме и угодније температуре.
"Током ноћи и јутра облачно са слабим снијегом понегдје на сјеверу и сјевероистоку, на југу ведро. Локално се око ријека и по котлинама очекује јутарња магла. У наставку дана углавном суво и уз краће сунчане периоде, на југу сунчаније уз умјерену облачност и вјетровито. Касније поподне и увече претежно облачно уз нов слаб до умјерен снијег од сјеверозапада ка југоистоку", саопштено је из РХМЗ.
Минимална температура ваздуха од -5°С до 0°С, на југу до 4°С.
Максимална температура ваздуха од 2°С до 7°С, на југу до 12°С, у вишим предјелима од -1°С.
Сутра се у већем дијелу дана очекује претежно облачно и углавном суво. Ујутру и увече се очекује слаба пролазна сусњежица или снијег.
