За неколико сати поново снијег

Извор:

АТВ

20.02.2026

18:43

Фото: АТВ

Кроз неколико сати нас поново очекује снијег. Захлађење неће потрајати дуго, јер се већ наредног викенда очекује љепше вријеме и угодније температуре.

"Током ноћи и јутра облачно са слабим снијегом понегдје на сјеверу и сјевероистоку, на југу ведро. Локално се око ријека и по котлинама очекује јутарња магла. У наставку дана углавном суво и уз краће сунчане периоде, на југу сунчаније уз умјерену облачност и вјетровито. Касније поподне и увече претежно облачно уз нов слаб до умјерен снијег од сјеверозапада ка југоистоку", саопштено је из РХМЗ.

Минимална температура ваздуха од -5°С до 0°С, на југу до 4°С.

Максимална температура ваздуха од 2°С до 7°С, на југу до 12°С, у вишим предјелима од -1°С.

Сутра се у већем дијелу дана очекује претежно облачно и углавном суво. Ујутру и увече се очекује слаба пролазна сусњежица или снијег.

Временска прогноза

