Бака показао осумњиченог: "Овај дигиталац ми је запалио кола"

Извор:

Аваз

20.02.2026

19:48

Јутјубер Богдан Илић недавно је остао без скупоцјеног аутомобила након што му је у Београду на води запаљен џип Брабус испред зграде у луксузном насељу.

У међувремену, МУП је саопштио да је 23-годишњи младић приведен због сумње да је починио ово кривично д‌јело.

Припадници Управе криминалистичке полиције и Безбједносно-информативне агенције, у координацији са Вишим јавним тужилаштвом у Београду, ухапсили су З. Р. (23) због сумње да је извршио кривично д‌јело изнуда у покушају и изазивање опште опасности.

Бака Прасе се огласио на друштвеним мрежама и показао како изгледа осумњичени:

Осумњичени за паљење возила
Осумњичени за паљење возила

- Иначе, овај дигиталац ми је запалио кола. Вечерас у лајву детаљније - написао је Бака.

На слици се види младић у раним двадесетим годинама, а ријеч је о приватној фотографији која је изазвала бурне реакције на Бакином сторију.

Инфлуенсер је у једном од својих лајвова истакао да неће дати ниједан динар рекеташима који желе да му изнуде новац на било који начин.

Подсјетимо, ухапшени младић се сумњичи да је 16. фебруара око 3.26 часова у Херцеговачкој улици намјерно изазвао пожар на возилу марке "Мерцедес Г 800 Брабус" инфлуенсера Богдана Илића (Бака Прасе). Осумњиченом је одређено задржавање до 48 сати, након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведен Вишем јавном тужилаштву у Београду.

