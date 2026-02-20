Logo
Large banner

Снежана Ђуришић се огласила први пут након што јој је син претучен

20.02.2026

19:16

Коментари:

0
Снежана Ђуришић се огласила први пут након што јој је син претучен
Фото: Printscreen/Youtube/Grand Production

Снежана Ђуришић гост је овонедјељног издања емисије „Гранд Специјал“, гд‌је ће се први пут појавити пред камерама након немилог догађаја који је задесио њеног сина Марка Гвозденовића, који је недавно претучен у стану на Врачару.

Краљица народне музике у емисији Весне Милановић и Синише Медића први пут је јавно говорила о здравственом стању свог сина, али и о томе како се она носи са цјелокупном ситуацијом.

“Јако сам и тужна и разочарана што је морало баш то да му се догоди”, рекла је Снежана у емисији „Гранд Специјал“.

Марко Гвозденовић

Сцена

Сина Снежане Ђуришић тукли 4 сата: Испливали стравични детаљи насиља над Марком

Осим ње, гост у студију на Кошутњаку биће и Дејан Матић, који је искрено говорио о свом животу у иностранству и породичној свакодневици.

“Све своје послове и обавезе завршим и кад одем у Беч, ја сам потпуно посвећен својој породици”, рекао је Дејан.

Подијели:

Таг :

Snežana Đurišić

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Син Снежане Ђуришић напушта земљу?

Сцена

Син Снежане Ђуришић напушта земљу?

11 ч

0
Пјевачица Снежана Ђуришић

Сцена

Због ове цифре је тешко претучен син Снежане Ђуришић

13 ч

0
Сина Снежане Ђуришић мучили 4 сата замрзнутим месом и флашама

Сцена

Сина Снежане Ђуришић мучили 4 сата замрзнутим месом и флашама

1 д

0
Сина Снежане Ђуришић тукли 4 сата: Испливали стравични детаљи насиља над Марком

Сцена

Сина Снежане Ђуришић тукли 4 сата: Испливали стравични детаљи насиља над Марком

3 д

0

Више из рубрике

Ово је Дијана - друга супруга Баје Малог Книнџе

Сцена

Ово је Дијана - друга супруга Баје Малог Книнџе

7 ч

0
Наташа Беквалац о наводима да је Каспер хтио да је жени

Сцена

Наташа Беквалац о наводима да је Каспер хтио да је жени

7 ч

0
Преминуо Ерик Дејн

Сцена

Ово су симптоми АЛС-а, болести послије које је преминуо Ерик Дејн

10 ч

0
Медији: Мелина измислила да се удаје како би пркосила Џиновићу

Сцена

Медији: Мелина измислила да се удаје како би пркосила Џиновићу

11 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

58

Планови за напад на Иран ушли у завршну фазу

20

58

Захарова: Русију није могуће застрашити, ни уклонити

20

50

Осујећен терористички напад, Француска на ногама

20

47

Додик: Мандић и Кнежевић су добили људску, моралну и политичку сатисфакцију

20

33

Трамп након одлуке Врховног суда: "Уводим глобалне царине од 10 одсто"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner