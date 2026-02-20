Снежана Ђуришић се огласила први пут након што јој је син претучен

20.02.2026
19:16
Снежана Ђуришић гост је овонедјељног издања емисије „Гранд Специјал“, гдје ће се први пут појавити пред камерама након немилог догађаја који је задесио њеног сина Марка Гвозденовића, који је недавно претучен у стану на Врачару.
Краљица народне музике у емисији Весне Милановић и Синише Медића први пут је јавно говорила о здравственом стању свог сина, али и о томе како се она носи са цјелокупном ситуацијом.
“Јако сам и тужна и разочарана што је морало баш то да му се догоди”, рекла је Снежана у емисији „Гранд Специјал“.
Осим ње, гост у студију на Кошутњаку биће и Дејан Матић, који је искрено говорио о свом животу у иностранству и породичној свакодневици.
“Све своје послове и обавезе завршим и кад одем у Беч, ја сам потпуно посвећен својој породици”, рекао је Дејан.
