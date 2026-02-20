Због ове цифре је тешко претучен син Снежане Ђуришић

Извор:
Еспресо
20.02.2026
07:49
Коментари:0
Марко Гвозденовић, син пјевачице Снежане Ђуришић, и даље се налази на лијечењу због тешких тјелесних повреда које су му, према наводима медија, нанијели комшија и његов познаник.
Напад је, како се наводи, услиједио због дуга од 500 евра који је Гвозденовић дуже вријеме имао према комшији З. Л. (53).
Према доступним информацијама, осумњичени је покушавао да наплати дуг, а након ранијих несугласица позвао је Гвозденовића у стан како би, наводно, разговарали.
“Марко те паре, које су, признаћете, ситна свота, дугује месецима. З. Л. је на све начине покушавао да од њега наплати тај новац, али Марко није имао да му врати, па су се чак и посвађали. Онда је З. Л. позвао Гвозденовића пре неколико дана да дође код њега да се договоре на миран начин, али чим је он стигао у стан, кренула је тортура. Прво је З. Л. почео да га удара, а онда се умешао и његов пријатељ Л. С. (26). Очигледно је да је З. Л. испланирао комплетну ситуацију и да је више било до тога да га претуче него да узме новац. По свему овоме можемо да закључимо да је З. Л. цео овај догађај испланирао”, навео је саговорник медија, како преноси Еспресо.
Према сазнањима, Гвозденовић је у стану на Врачару био тучен и држан затворен око четири сата.
Тешко повријеђеног га је, према наводима медија, пронашла бивша супруга, која је одмах обавијестила полицију и позвала Хитну помоћ.
По пријему у болницу, љекари су констатовали више прелома ребара, као и бројне огуљотине и подливе на глави и тијелу. Био је у свјесном стању, али у јаким боловима.
Тужилаштво је наложило прикупљање доказа, саслушање учесника и свједока те достављање комплетне медицинске документације.
Након задржавања, осумњичени су саслушани, а Првом основном суду у Београду поднесен је приједлог за одређивање притвора.
Тужилаштво ће у току доказног поступка предузети све неопходне доказне радње у циљу утврђивања тачног и потпуног чињеничног стања, након ће га ће донети одлуку о даљем поступању, о чему ће јавност бити обавештена - наводи се у саопштењу.
Марко Гвозденовић и раније је имао проблеме са законом. Јавности је постао познат још 2001. године када је, возећи у алкохолисаном стању, изазвао саобраћајну несрећу у којој је страдала његова тадашња дјевојка. Након тога, услиједили су и други судски поступци, укључујући оптужбе за насиље у породици и крађе.
Снежана Ђуришић се овим поводом није оглашавала, али је најавила конференцију за медије на којој ће, како је саопштено, говорити о актуелним дешавањима.
Најновије
Најчитаније
08
50
08
46
08
42
08
32
08
22
Тренутно на програму