Откривено кога је Чеда Јовановић напао

Извор:

Блиц

19.02.2026

17:08

Коментари:

0
Откривено кога је Чеда Јовановић напао

Лидер ЛДП-а Чедомир Јовановић поново је у центру скандала. Како сазнају српски медији, Јовановић је данас изазвао тежак инцидент у једном кафићу код Палате правде када је физички насрнуо на угледног београдског адвоката.

Према најновијим информацијама до којих је дошао Блиц, драма се одиграла наочиглед бројних гостију. Сукоб је ескалирао када је адвокат кренуо да псује Чедомира Јовановића, након чега се политичар залетио на њега и ударио га столицом.

"Чеда га ударио столицом"

"Адвокат је сједио са колегама када му је Чеда пришао. Ушао је у жустру расправу, а онда је ситуација ескалирала. Јовановић је узео столицу и њом ударио адвоката", наводи извор упућен у дешавања.

Нападнути адвокат је одмах након инцидента позвао полицију, а патрола је убрзо стигла на лице мјеста.

Полиција је сачинила службену белешку, а о цијелом догађају биће обавијештен и дежурни тужилац Првог основног јавног тужилаштва у Београду - каже извор.

Летјеле чаше и флаше у пуном локалу

Овај напад се поклапа са извјештајима очевидаца који су описали општи метеж у локалу. Како су свједоци раније испричали, у секунди је настао потпуни хаос, а инвентар је почео да лети на све стране.

"Столице су полетјеле, чаше и флаше су попадале, стакла су попуцала. Људи су у паници изашли из локала", описао је раније један од очевидаца сцену демолирања.

Интересантно је да су свједоци првобитно тврдили да су Јовановић и његов пријатељ Александар Кос дјеловали смирено и расположено када су ушли у локал у пратњи адвоката, не слутећи да ће доћи до, како су рекли, озбиљног нарушавања јавног реда и мира.

Čeda Jovanović

Александар Кос

