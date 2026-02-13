Logo
Протест у Сарајеву: Блокирали саобраћај код трамвајске станице

Агенције

Агенције

13.02.2026

12:28

Фото: Аваз

Поводом трагедије која је јуче потресла Сарајево, данас су се окупили средњошколци и студенти, колеге и пријатељи жртава трамвајске несреће.

Окупљени су изашли на главну саобраћајницу и обуставили саобраћај у правцу центра града. На скупу су присутни и полицијски службеници који регулишу саобраћај.

Ученици и студенти су раширили велики транспарент "Борба за правду" и "Ово смо могли бити ми".

Положено је цвијеће, упаљене свијеће за преминулог Ердоана Моранкића на мјесту погибије.

Сарајево саобраћајна несрећа

Хроника

Ампутирана јој нога: Познато стање дјевојке која је повријеђена у трамвајској несрећи

Окупљени носе и пароле "Колико се савремених трамваја може купити умјесто хеликоптера?", "Доста страдања наших суграђана на улицама", "Хоћемо квалитет јавни превоз, а не хеликоптере, полицијске транспортере и водене топове".

tramvaj

Сарајево

Ердоан Моранкић

Ела Јовановић

