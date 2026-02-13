Протест у Сарајеву: Блокирали саобраћај код трамвајске станице

Извор:
Агенције
13.02.2026
12:28
Коментари:0
Поводом трагедије која је јуче потресла Сарајево, данас су се окупили средњошколци и студенти, колеге и пријатељи жртава трамвајске несреће.
Окупљени су изашли на главну саобраћајницу и обуставили саобраћај у правцу центра града. На скупу су присутни и полицијски службеници који регулишу саобраћај.
Ученици и студенти су раширили велики транспарент "Борба за правду" и "Ово смо могли бити ми".
Положено је цвијеће, упаљене свијеће за преминулог Ердоана Моранкића на мјесту погибије.
Хроника
Ампутирана јој нога: Познато стање дјевојке која је повријеђена у трамвајској несрећи
Окупљени носе и пароле "Колико се савремених трамваја може купити умјесто хеликоптера?", "Доста страдања наших суграђана на улицама", "Хоћемо квалитет јавни превоз, а не хеликоптере, полицијске транспортере и водене топове".
Хроника
2 ч0
Хроника
3 ч3
Хроника
5 ч1
Хроника
14 ч0
Најновије
Најчитаније
12
57
12
53
12
50
12
37
12
37
Тренутно на програму