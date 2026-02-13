Страдали младић је био син познатог музичара из Брчког, који је славу стекао у емисији "Никад није касно"

Извор:
Аваз
13.02.2026
10:15
Коментари:0
У трамвајској несрећи у центру Сарајева јуче је страдао младић Ердоан Моранкић.
Ријеч је о младићу из Брчког, који је био студент на Академији ликовних умјетности.
У Сарајево је дошао да оствари снове за своју будућност, али младост је угашена док је чекао да дође градски превоз.
Како сазнаје "Аваз", Ердоан Моранкић је син Армана Моранкића, познатог музичара из Брчког.
Арман Моранкић је постао познат у широј јавности по томе што се 2024. године такмичио у емисији "Никад није касно", гдје је био финалиста.
Хроника
3 ч3
Хроника
4 ч0
Хроника
5 ч0
Хроника
5 ч1
Најновије
Најчитаније
12
57
12
53
12
50
12
37
12
37
Тренутно на програму