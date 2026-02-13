Ухапшен возач трамваја смрти у Сарајеву

Извор:
АТВ
13.02.2026
09:16
Коментари:3
Ухапшен је возач трамваја који је јуче излетио из шина приликом чега је погинуо младић, а повријеђене четири особе.
"Због постојања основа сумње да је починио кривично дјело Тешка кривична дјела против безбједности јавног саобраћаја у вези са кривичним дјелом Угрожавање јавног саобраћаја, слободе је лишен А.К. (1978), возач трамваја, те се налази у службеним просторијама Управе полиције МУП-а КС", потврдили су из МУП КС.
