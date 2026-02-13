Ово је година петка 13: Наредних 11 година нам се неће десити ово

Извор:
Ове године имаћемо три пута петак 13. Феномен "троструког" петка 13 не дешава се често. Посљедњи пут се десило 2015. године, наредни пут ће се десити 2037.
Петак 13 већ вијековима прати репутација „најнесрећнијег дана у години“. Иако је ријеч о календарској коинциденцији, овај датум изазива нелагоду код милиона људи широм свијета. Страх од овог дана има и свој назив – параскаведекатриафобија, термин који потиче из грчког језика.
Коријени сујеверја везаног за број 13 и петак дубоко су укоријењени у европској традицији. Број 12 се у многим културама сматра симболом цјелине и савршенства – 12 мјесеци у години, 12 знакова Зодијака, 12 апостола. Број 13, као „вишак“, често је доживљаван као нарушавање равнотеже.
У хришћанској традицији, на Тајној вечери било је 13 особа за столом, а према вјеровању, управо је петак био дан када је Исус Христос разапет. Иако историчари упозоравају да се ова тумачења често поједностављују и комбинују са каснијим народним предањима, комбинација броја 13 и петка временом је постала снажан симбол несреће.
Један од историјских догађаја који се често доводи у везу са овим датумом јесте хапшење витезова Темплара 13. октобра 1307. године, које је наредио француски краљ Филип IV. Тај догађај додатно је учврстио мит о „уклетом“ петку 13.
Савремена популарна култура значајно је допринијела ширењу страха. Филмски серијал „Петак 13.“ додатно је укоријенио идеју о овом датуму као симболу ужаса, па је код дијела људи страх постао дио свакодневице.
Ипак, статистички подаци не потврђују да се на петак 13 дешава више несрећа него било ког другог дана. Психолози указују да очекивање лоших догађаја може утицати на понашање људи, што понекад доводи до појачане пажње или, супротно томе, повећане анксиозности.
Занимљивости
Интересантно је да се у неким културама несрећним не сматра број 13, већ други бројеви. У Италији је, на примјер, број 17 често повезан са несрећом, док се у појединим азијским земљама избјегава број 4 због сличности у изговору са ријечју „смрт“.
Без обзира на све, петак 13 остаје занимљив спој календара, традиције и психологије. Да ли је ријеч о стварној несрећи или само о снази вјеровања, свако ће одлучити за себе. Оно што је сигурно јесте да ће се „троструки“ петак 13 поново чекати више од деценије, што овој години даје посебну календарску занимљивост.
