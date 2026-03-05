У БиХ заплијењена роба вриједна 205.000 КМ

Аутор:АТВ
Овлаштени службеници Управе за индиректно опорезивање у оперативној акцији кодног назива "Лајв 1" одузели су на подручју регионалног центра Тузла већу количину робе широке потрошње, чија се тржишна вриједност процјењује на износ од 205.000 КМ.
Службена лица УИО провела су оперативну акцију под кодним називом "Лајв 1" на подручју које покрива РЦ Тузла.
На основу оперативно-тактичких сазнања о неправилности у пословању одређених физичких лица, извршена је провјера промета и поријекла роба на двије локације (Тузла и Лукавац).
Том приликом пронађена је већа количина робе страног поријекла за коју није постојала законом прописана документација.
Радило се о 13.275 комада робе широке потрошње (кућне потрепштине, посуђе, пешкири, техничка роба и сл.) која је била намијењена за интернет продају (Лајв продаја).
Предметна роба је привремено одузета а вриједност исте се процјењује на 205.000,00 КМ.
За утврђене незаконитости, против починиоца истих предузете су законом прописане мјере и радње.
