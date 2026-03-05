Logo
Large banner

Иран тврди да је испалио језиву ракету: Ево о чему је ријеч

Аутор:

АТВ

05.03.2026

14:40

Коментари:

0
Иранска ракета Корамшар-4
Фото: Screenshot / X

Ирански Корпус исламске револуционарне гарде (ИРГЦ) саопштио је да је јутрос, 5. марта лансирао балистичке ракете с бојевим главама тешким око једне тоне према Израелу, тврдећи да су мете били Тел Авив и међународни аеродром Бен Гурион.

У саопштењу ИРГЦ-а наводи се да су у зору испаљене ракете типа Корамшар-4 према срцу Тел Авива, аеродрому Бен Гурион и 27. ескадрили израелског ратног ваздухопловства која се, према њиховим тврдњама, налази на том подручју, јавља "МНА".

Сарајево

БиХ

Министарство безбједности увело превентивне мјере због ситуације на Блиском истоку

Са друге стране, "Тајмс оф Израел" тврди таква ескадрила не постоји у саставу израелског ратног ваздухопловства.

Затворена 2010. године

Претпоставља се да се иранска страна заправо реферисала на некадашњу базу Лод (Ербејз 27), која је раније била дио комплекса аеродрома Бен Гурион, али је затворена још 2010. године.

Израелске одбрамбене снаге (ИДФ) саопштиле су да су током ноћи пресреле све балистичке ракете које је Иран лансирао према Израелу.

илу-аутомобил-23122025

Занимљивости

Ја сам бабој***ч: Натпис на ауту шокирао регион

Према њиховим информацијама, једна ракета испаљена у јутарњим сатима пала је на отворено подручје у једном граду у централном дијелу земље, без пријављених већих посљедица.

О каквој ракети је ријеч

Ракету Корамшар-4 Иран је представио 25. маја 2023. године.

Нови модел наводно има домет од 2.000 километара с бојевом главом тежине 1.500 килограма.

Погођена болница у Техерану

Свијет

Узнемирујући снимци: Ракета пала на болницу с бебама

Опремљена је напреднијим мотором који користи хиперголично гориво, које се може складиштити у резервоарима годинама, чиме се вријеме припреме за лансирање скраћује на 12 минута.

Моторни дио скраћен је на око 13 метара, док бојева глава додаје још око 4 метра укупној дужини ракете.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Иран вијести

Израел Иран

Иран

raketa

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Погођена болница у Техерану

Свијет

Узнемирујући снимци: Ракета пала на болницу с бебама

2 ч

0
Будимпешта у приправности због могућег активирања терористичких ћелија

Свијет

Будимпешта у приправности због могућег активирања терористичких ћелија

3 ч

0
Песков: Повлачење Русије није одлучено

Свијет

Песков: Повлачење Русије није одлучено

3 ч

0
Кина обуставља извоз дизела и бензина

Свијет

Кина обуставља извоз дизела и бензина

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

30

Срби у Њемачкој на мукама: Већ се осјећају посљедице рата

16

29

Ухапшен Фочак са више од килограм дроге

16

18

Ужас! Матеус завршио у болници у Новом Пазару, Вук Драшкић на голу

16

15

Тотални крах бившег принца: Ендруа избацују из још једне резиденције

16

14

Хитно се огласила Зорица Брунцлик!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner