Иран тврди да је испалио језиву ракету: Ево о чему је ријеч

Аутор:АТВ
05.03.2026
14:40
Коментари:0
Ирански Корпус исламске револуционарне гарде (ИРГЦ) саопштио је да је јутрос, 5. марта лансирао балистичке ракете с бојевим главама тешким око једне тоне према Израелу, тврдећи да су мете били Тел Авив и међународни аеродром Бен Гурион.
У саопштењу ИРГЦ-а наводи се да су у зору испаљене ракете типа Корамшар-4 према срцу Тел Авива, аеродрому Бен Гурион и 27. ескадрили израелског ратног ваздухопловства која се, према њиховим тврдњама, налази на том подручју, јавља "МНА".
БиХ
Министарство безбједности увело превентивне мјере због ситуације на Блиском истоку
Са друге стране, "Тајмс оф Израел" тврди таква ескадрила не постоји у саставу израелског ратног ваздухопловства.
Претпоставља се да се иранска страна заправо реферисала на некадашњу базу Лод (Ербејз 27), која је раније била дио комплекса аеродрома Бен Гурион, али је затворена још 2010. године.
Израелске одбрамбене снаге (ИДФ) саопштиле су да су током ноћи пресреле све балистичке ракете које је Иран лансирао према Израелу.
Занимљивости
Ја сам бабој***ч: Натпис на ауту шокирао регион
Према њиховим информацијама, једна ракета испаљена у јутарњим сатима пала је на отворено подручје у једном граду у централном дијелу земље, без пријављених већих посљедица.
Ракету Корамшар-4 Иран је представио 25. маја 2023. године.
Нови модел наводно има домет од 2.000 километара с бојевом главом тежине 1.500 килограма.
Свијет
Узнемирујући снимци: Ракета пала на болницу с бебама
Опремљена је напреднијим мотором који користи хиперголично гориво, које се може складиштити у резервоарима годинама, чиме се вријеме припреме за лансирање скраћује на 12 минута.
Моторни дио скраћен је на око 13 метара, док бојева глава додаје још око 4 метра укупној дужини ракете.
IRGC launched a Khorramshahr-4 missile with a 1-ton warhead toward Israel earlier today at dawn, claiming it penetrated 7 layers of air defense. pic.twitter.com/C4s0THqwcn— Current Report (@Currentreport1) March 5, 2026
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму