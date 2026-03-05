Предсједник Азербејџана диже војску: Алијев послао јасну поруку Ирану

Извор:
Телеграф
05.03.2026
15:41
Предсједник Азербејџана наређује оружаним снагама да буду у "највишем степену борбене готовости" поводом наводног напада дроном у региону Нахчиван.
Илхам Алијев, предсједник Азербејџана, сазвао је у четвртак безбједносни састанак поводом наводног напада дроном у региону Нахчиван и у говору изјавио да ће "свака непријатељска сила осјетити пуну моћ наше ‘Гвоздене песнице’".
Оружане снаге Ирана негирале су да су лансирале дронове на територију Азербејџана. Ипак, Алијев је рекао да Азербејџан "најоштрије осуђује овај гнусни терористички чин" и да је његова влада позвала иранског амбасадора у Министарство спољних послова у Бакуу.
"Одговорни морају бити приведени правди без одлагања", рекао је. "Иранска страна мора да пружи званично објашњење Азербејџану, упути извињење и обезбједи да починиоци буду кривично одговорни."
Алијев је изјавио да су оружане снаге Азербејџана "стављене у највиши степен борбене готовости и спремне су да спроведу све потребне операције".
"Нећемо толерисати овај ничим изазван чин терора и агресије против Азербејџана", рекао је Алијев.
