Суд у Подгорици укинуо притвор држављанима Турске и Азербејџана

Извор:

СРНА

30.10.2025

22:52

Застава Црна Гора
Фото: Pexels

Виши суд у Подгорици укинуо је притвор држављанима Турске и Азербејџана, јер, како је наведено, не постоји основана сумња да су прије неколико дана покушали да убију Подгоричанина на насељу Забјело.

У образложењу одлуке се наводи да је суд, поступајући по приједлогу Вишег државног тужилаштва, утврдио да не постоји основана сумња да су окривљени извршили кривично дјело убиство у покушају како им је било стављено на терет наредбом о спровођењу истраге.

Основно државно тужилаштво у Подгорици је 27. октобра донијело рјешење о задржавању држављана Турске и Азербејџана због насилничког понашања.

Из тужилаштва су тада навели да су осумњичени 26. октобра пола сата након поноћи испред угоститељског објекта физички напали, а потом и изболи ножем Подгоричана, који је том приликом лакше повријеђен.

Црна Гора

