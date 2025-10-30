Суд у Подгорици укинуо притвор држављанима Турске и Азербејџана

Извор:
СРНА
30.10.2025
22:52
Коментари:0
Виши суд у Подгорици укинуо је притвор држављанима Турске и Азербејџана, јер, како је наведено, не постоји основана сумња да су прије неколико дана покушали да убију Подгоричанина на насељу Забјело.
У образложењу одлуке се наводи да је суд, поступајући по приједлогу Вишег државног тужилаштва, утврдио да не постоји основана сумња да су окривљени извршили кривично дјело убиство у покушају како им је било стављено на терет наредбом о спровођењу истраге.
Основно државно тужилаштво у Подгорици је 27. октобра донијело рјешење о задржавању држављана Турске и Азербејџана због насилничког понашања.
Из тужилаштва су тада навели да су осумњичени 26. октобра пола сата након поноћи испред угоститељског објекта физички напали, а потом и изболи ножем Подгоричана, који је том приликом лакше повријеђен.
Најновије
Најчитаније
22
52
22
37
22
31
22
25
22
18
Тренутно на програму