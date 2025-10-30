Logo

Птичји грип потврђен код лабуда у Словенији

Извор:

Танјуг

30.10.2025

11:47

Коментари:

0
Птичји грип потврђен код лабуда у Словенији
Фото: Unsplash

Национални ветеринарски институт саопштио је да је високопатогени птичји грип типа А потврђен код мртвог лабуда пронађеног у Велењском језеру, објавио је “24ур” а пренио Танјуг.

Управа за безбједност хране, ветеринарство и заштиту биља (УВХВВР) позвала је узгајиваче перади да пажљиво прате здравље својих животиња и одмах обавијесте ветеринара ако примјете било који од ових знакова - смањење потрошње хране и воде, пад производње јаја и повећану смртност.

Милош и Димитрије

Србија

Србија обавијена тугом: Милош и Димитрије преминули исти дан

УВХВВР је истакао да су симптоми болести кијање, кашаљ, секрет из носа, оток поткожног ткива, течни и зелени или бели измет, дрхтавица и окретање главе и врата, некоординисани покрети, отежано стајање, неактивност и опуштена крила.

Подијели:

Тагови:

Словенија

Ptičiji grip

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Милош и Димитрије

Србија

Србија обавијена тугом: Милош и Димитрије преминули исти дан

2 ч

0
Огласили се из болнице о стању петоро дјеце повријеђене у незгоди на ауто-путу

Србија

Огласили се из болнице о стању петоро дјеце повријеђене у незгоди на ауто-путу

2 ч

0
Холивудски продуцент осуђен на 146 година робије

Свијет

Холивудски продуцент осуђен на 146 година робије

2 ч

0
Прва дама Француске у пореској управи регистрована као мушкарац

Свијет

Прва дама Француске у пореској управи регистрована као мушкарац

2 ч

0

Више из рубрике

Преварен пензионер: Наручио слушни апарат, добио звучнике

Регион

Преварен пензионер: Наручио слушни апарат, добио звучнике

4 ч

0
"Окрећу главу од бруталног понижавања јасеновачких жртава"

Регион

"Окрећу главу од бруталног понижавања јасеновачких жртава"

7 ч

0
Дрон у лету

Регион

Дижу се дронови широм Хрватске: Разлог је један

1 д

0
Горио локал у Херцег Новом, сумња се да је пожар подметнут

Регион

Горио локал у Херцег Новом, сумња се да је пожар подметнут

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

29

Потврђено писање АТВ-а: Шмит кришом дошао у Бањалуку

14

27

Нуждић: Очекујемо праведну другостепену пресуду Дураковићу

14

25

Калабухов: Русија ће сутра јасно рећи да Шмит нема легитимитет

14

23

Са дневног реда Савјета министара скинута тачка о главном преговарачу БиХ са ЕУ

14

21

Петковић: Упркос побједи Срба, Албанци у српским општинама доносе противправне одлуке

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner