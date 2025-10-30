Птичји грип потврђен код лабуда у Словенији

Извор:
Танјуг
30.10.2025
11:47
Коментари:0
Национални ветеринарски институт саопштио је да је високопатогени птичји грип типа А потврђен код мртвог лабуда пронађеног у Велењском језеру, објавио је “24ур” а пренио Танјуг.
Управа за безбједност хране, ветеринарство и заштиту биља (УВХВВР) позвала је узгајиваче перади да пажљиво прате здравље својих животиња и одмах обавијесте ветеринара ако примјете било који од ових знакова - смањење потрошње хране и воде, пад производње јаја и повећану смртност.
Србија
Србија обавијена тугом: Милош и Димитрије преминули исти дан
УВХВВР је истакао да су симптоми болести кијање, кашаљ, секрет из носа, оток поткожног ткива, течни и зелени или бели измет, дрхтавица и окретање главе и врата, некоординисани покрети, отежано стајање, неактивност и опуштена крила.
Србија
2 ч0
Србија
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Најчитаније
14
29
14
27
14
25
14
23
14
21
Тренутно на програму