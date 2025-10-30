Холивудски продуцент осуђен на 146 година робије

Извор:
Телеграф
30.10.2025
11:42
Коментари:0
Холивудски продуцент Дејвид Пирс осуђен је на 146 година затвора након што је проглашен кривим за смрт две жена 2021. године, као и за низ сексуалних напада на друге жене.
Пирс је одговоран за смрт манекенке Кристи Гилес и њеене пријатељице Хилде Марселе Цабралес-Арзоле, које су преминуле од предозирања фентанилом.
Према информацијама окружног тужиоца Лос Анђелеса, Пирс и други мушкарац, Брант Осборн, сусрели су се с Гилес и Цабралес-Арзола у новембру 2021. године. Власти наводе да су жене отишле с њима у Пирсов стан, где су им дали смртоносну дозу дроге GHB и фентанила. Иако је Цабралес-Арзола позвала превоз отприлике 35 минута након доласка у стан, на крају није отишла.
Свијет
Прва дама Француске у пореској управи регистрована као мушкарац
Након што су жене изгубиле свијест, Пирс и Осборн изинјели су их из стана и оставили испред двије различите болнице на подручју Лос Анђелеса. Гилес је преминула прије доласка у болницу, док је Цабралес-Арзола провела 11 дана на апаратима за одржавање живота прије него што је њена породица донела одлуку о њиховом искључивању, пише Телеграф.
Најновије
Најчитаније
14
29
14
27
14
25
14
23
14
21
Тренутно на програму