Logo

Холивудски продуцент осуђен на 146 година робије

Извор:

Телеграф

30.10.2025

11:42

Коментари:

0
Холивудски продуцент осуђен на 146 година робије
Фото: Unsplash

Холивудски продуцент Дејвид Пирс осуђен је на 146 година затвора након што је проглашен кривим за смрт две жена 2021. године, као и за низ сексуалних напада на друге жене.

Пирс је одговоран за смрт манекенке Кристи Гилес и њеене пријатељице Хилде Марселе Цабралес-Арзоле, које су преминуле од предозирања фентанилом.

Према информацијама окружног тужиоца Лос Анђелеса, Пирс и други мушкарац, Брант Осборн, сусрели су се с Гилес и Цабралес-Арзола у новембру 2021. године. Власти наводе да су жене отишле с њима у Пирсов стан, где су им дали смртоносну дозу дроге GHB и фентанила. Иако је Цабралес-Арзола позвала превоз отприлике 35 минута након доласка у стан, на крају није отишла.

Брижит Макрон

Свијет

Прва дама Француске у пореској управи регистрована као мушкарац

Након што су жене изгубиле свијест, Пирс и Осборн изинјели су их из стана и оставили испред двије различите болнице на подручју Лос Анђелеса. Гилес је преминула прије доласка у болницу, док је Цабралес-Арзола провела 11 дана на апаратима за одржавање живота прије него што је њена породица донела одлуку о њиховом искључивању, пише Телеграф.

Подијели:

Тагови:

seksualni napad

producent

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Стижу велике промјене за возаче у БиХ

Ауто-мото

Стижу велике промјене за возаче у БиХ

2 ч

0
Прва дама Француске у пореској управи регистрована као мушкарац

Свијет

Прва дама Француске у пореској управи регистрована као мушкарац

2 ч

0
Фаза Мјесеца у вријеме рођења открива вашу животну сврху

Занимљивости

Фаза Мјесеца у вријеме рођења открива вашу животну сврху

2 ч

0
Да ли ће мобилни телефони ускоро бити забрањени у школама?

Друштво

Да ли ће мобилни телефони ускоро бити забрањени у школама?

2 ч

0

Више из рубрике

Прва дама Француске у пореској управи регистрована као мушкарац

Свијет

Прва дама Француске у пореској управи регистрована као мушкарац

2 ч

0
Орбан: Спољни фактор међу могућим узрочницима пожара у рафинерији

Свијет

Орбан: Спољни фактор међу могућим узрочницима пожара у рафинерији

3 ч

0
Moskva/Kremlj

Свијет

Москва: Ратна психоза захватила западну Европу

3 ч

0
Ухапшено још пет осумњичених због крађе у Лувру

Свијет

Ухапшено још пет осумњичених због крађе у Лувру

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

29

Потврђено писање АТВ-а: Шмит кришом дошао у Бањалуку

14

27

Нуждић: Очекујемо праведну другостепену пресуду Дураковићу

14

25

Калабухов: Русија ће сутра јасно рећи да Шмит нема легитимитет

14

23

Са дневног реда Савјета министара скинута тачка о главном преговарачу БиХ са ЕУ

14

21

Петковић: Упркос побједи Срба, Албанци у српским општинама доносе противправне одлуке

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner