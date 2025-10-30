Logo

Москва: Ратна психоза захватила западну Европу

Извор:

Sputnjik

30.10.2025

10:55

Коментари:

0
Moskva/Kremlj
Фото: Tanjug/AP

Земље западне Европе уживају у атмосфери ратне психозе и спремају се за сукоб са Русијом, изјавио је за "РБК" заменик министра спољних послова Александар Грушко.

"Колико ја разумијем, након што је министар одбране Белгије Тео Франкен дао ту изјаву, услиједио је талас накнадних 'исправки' у штампи. Зато то питање треба упутити њему – како то Белгија намјерава да збрише Москву с лица земље. Али ово се озбиљно не може ни коментарисати", истакао је он.

одбојка

Остали спортови

Умро чувени одбојкаш, имао је само 26 година

Замјеник министра спољних послова Русије је додао да европске дипломате нису изразиле забринутост због тестирања ракете "буревесник" и подводног дрона "посејдон", али су, како је навео, "тачно разумјеле сигнал који је Русија послала".

"Према том сигналу, професионалци су схватили да Русија има довољно средстава, могућности и политичке воље да поуздано заштити своје одбрамбене и безбједносне интересе", закључио је Грушко.

Лувр

Свијет

Ухапшено још пет осумњичених због крађе у Лувру

Дан раније, Амбасада Русије у Бриселу реаговала је на изјаву министра одбране Белгије Теа Франкена, који је у интервјуу за лист "Морген" запретио да ће "избрисати Москву са мапе свијета". Руска дипломатска мисија оцијенила је ове ријечи као потпуно ненормалне, опасне по будућност цијелог континента и способне да га гурну у нови рат, пише Спутњик.

Подијели:

Тагови:

Москва

Брисел

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Јутјуб платформа телефон

Наука и технологија

YouTube доноси најважније унапређење до сада

37 мин

0
Умро чувени одбојкаш, имао је само 26 година

Остали спортови

Умро чувени одбојкаш, имао је само 26 година

37 мин

0
Ухапшено још пет осумњичених због крађе у Лувру

Свијет

Ухапшено још пет осумњичених због крађе у Лувру

39 мин

0
Ковачевић: Тврдње опозиције о некој продаји су глупости и бесмислице

Република Српска

Ковачевић: Тврдње опозиције о некој продаји су глупости и бесмислице

45 мин

0

Више из рубрике

Ухапшено још пет осумњичених због крађе у Лувру

Свијет

Ухапшено још пет осумњичених због крађе у Лувру

39 мин

0
Мапа ваздушних напада и ПВО

Свијет

Бруталан одговор Русије: Украјина се не види од Кинжала и Шахида

53 мин

0
Де Лука: Укидање санкција - јасан пут напријед који награђује истинско партнерство

Свијет

Де Лука: Укидање санкција - јасан пут напријед који награђује истинско партнерство

1 ч

0
Протест у Бразилу због рације

Свијет

Крвава рација: Полиција убила 132 људи у акцији

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

26

Цвијановић: Политичко Сарајево пропушта да примијети једну ствар - нови шериф је у граду

11

17

Познати метеоролог открива каква нас зима чека ове године

11

17

Сутра славимо Светог Луку: Једно обавезно избјегавајте

11

10

Ватрогасци и полиција на терену: Паук срушио струјне каблове у Бањалуци

11

09

Орбан: Спољни фактор међу могућим узрочницима пожара у рафинерији

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner