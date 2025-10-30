Москва: Ратна психоза захватила западну Европу

Извор:
Земље западне Европе уживају у атмосфери ратне психозе и спремају се за сукоб са Русијом, изјавио је за "РБК" заменик министра спољних послова Александар Грушко.
"Колико ја разумијем, након што је министар одбране Белгије Тео Франкен дао ту изјаву, услиједио је талас накнадних 'исправки' у штампи. Зато то питање треба упутити њему – како то Белгија намјерава да збрише Москву с лица земље. Али ово се озбиљно не може ни коментарисати", истакао је он.
Замјеник министра спољних послова Русије је додао да европске дипломате нису изразиле забринутост због тестирања ракете "буревесник" и подводног дрона "посејдон", али су, како је навео, "тачно разумјеле сигнал који је Русија послала".
"Према том сигналу, професионалци су схватили да Русија има довољно средстава, могућности и политичке воље да поуздано заштити своје одбрамбене и безбједносне интересе", закључио је Грушко.
Дан раније, Амбасада Русије у Бриселу реаговала је на изјаву министра одбране Белгије Теа Франкена, који је у интервјуу за лист "Морген" запретио да ће "избрисати Москву са мапе свијета". Руска дипломатска мисија оцијенила је ове ријечи као потпуно ненормалне, опасне по будућност цијелог континента и способне да га гурну у нови рат, пише Спутњик.
