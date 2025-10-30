Умро чувени одбојкаш, имао је само 26 година

Извор:
Курир
30.10.2025
10:53
Коментари:0
Одбојкашки репрезентативац Ирана, Сабер Каземи (26), умро је послије срчаног удара који је доживио током једног тренинга опоравка у Катару.
Он је наступао за клуб Ал Рајан, а пошто је доживио срчани удар пребачен је у болницу, гдје му се стање погоршало, те је био у стању индуковане коме. Љекари су се борили за његов живот, али је проглашен мртвим послије тешких оштећења на мозгу, преноси "Курир".
Каземи је 2018. године дебитовао за репрезентацију Ирана гдје га је у састав уврстио Игор Колаковић.
Вијест о његовој смрти потврдио је Одбојкашки савез Ирана, те је истакао како је ово неподношљиви губитак за земљу и цијели одбојкашки свијет.
"Каземи није био само врхунски спортиста, био је симбол наде, посвећености и скромности. Његов осмијех и топла личност оставили су траг на свима који су га познавали. На терену је увијек давао максимум за свој тим, а ван терена био је цијењен због искрености, доброте и поштовања према другима. Одбојкашка заједница, навијачи и пријатељи опраштају се од младог шампиона, а најдубље саучешће упућује се његовој породици, саиграчима и свима који су га вољели", наводи се у саопштењу.
