Умро чувени одбојкаш, имао је само 26 година

30.10.2025

10:53

Умро чувени одбојкаш, имао је само 26 година
Фото: Pixabay

Одбојкашки репрезентативац Ирана, Сабер Каземи (26), умро је послије срчаног удара који је доживио током једног тренинга опоравка у Катару.

Он је наступао за клуб Ал Рајан, а пошто је доживио срчани удар пребачен је у болницу, гдје му се стање погоршало, те је био у стању индуковане коме. Љекари су се борили за његов живот, али је проглашен мртвим послије тешких оштећења на мозгу, преноси "Курир".

Лувр

Свијет

Ухапшено још пет осумњичених због крађе у Лувру

Каземи је 2018. године дебитовао за репрезентацију Ирана гдје га је у састав уврстио Игор Колаковић.

Вијест о његовој смрти потврдио је Одбојкашки савез Ирана, те је истакао како је ово неподношљиви губитак за земљу и цијели одбојкашки свијет.

Аутомобил

Ауто-мото

Стиже нови закон о саобраћају: Ко прекрши једну мјеру, трајно остаје без аута

"Каземи није био само врхунски спортиста, био је симбол наде, посвећености и скромности. Његов осмијех и топла личност оставили су траг на свима који су га познавали. На терену је увијек давао максимум за свој тим, а ван терена био је цијењен због искрености, доброте и поштовања према другима. Одбојкашка заједница, навијачи и пријатељи опраштају се од младог шампиона, а најдубље саучешће упућује се његовој породици, саиграчима и свима који су га вољели", наводи се у саопштењу.

