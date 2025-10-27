Logo

"Боже, могао сам да их убијем": Трагедија на трци Формуле 1 једва избјегнута, возач остао у шоку

Извор:

Мондо.рс

27.10.2025

16:25

"Боже, могао сам да их убијем": Трагедија на трци Формуле 1 једва избјегнута, возач остао у шоку
Фото: Printscreen/X/@Vertibirdiec

Ландо Норис славио је у Формули 1 на Великој награди Мексика испред Шарла Леклера и Макса Ферстапена, али је један потпуно други детаљ обиљежио трку. Мало је недостајало да се догоди трагедија на стази и да Лијам Лосон убије двоје људи. Срећом, најгоре је избјегнуто.

Возач са Новог Зеланда улазио је у кривину и тада су се од‌једном испред њега појавила двојица људи. У питању су маршали који су склањали дијелове који су остали на стази послије судара који се догодио на самом старту трке.

Свашта је могло да се догоди да возач "Ред Бул Рејсинга" није био присебан довољно. Прикочио је, успио да избјегне оно најгоре. Ни сам није могао да вјерује шта се дешава. Могло је то да се препозна по разговору са људима из свог бокса.

Лосон: "Шта који ђаво? Боже, да ли ме за**бавате. Да ли сте видјели ово?"

Одговор из бокса: "Видели смо, свака част како си их избјегао"

Лосон: "Боже, могао сам је**но да их убијем"

Све ово морало је да се уради много другачије и безбједније. Са жутим заставицама, упозорењима. Овако је уз доста среће избјегнут најгори сценарио.

