ПК Олимп: Пливачи у базену, такмичења на прагу, форма далеко

Извор:

АТВ

23.10.2025

21:28

Коментари:

0

Вијест да базен поново ради са одушевљењем су дочекали у ПК Олимп, који су одмах прионули на рад и брушење форме за надолазећа такмичења. Ипак, мјесеци без редовних тренинга у базену, оставили су трага на пливачима.

Рад и упорност увијек се на крају исплате, па се Ивана и Алекса надају да у наредном периоду могу да надокнаде изгубљено. Ипак, свјесни су да неће бити нимало лако.

Осим Иване на Централно европском првенству наступиће још двоје пливача Олимпа. Никола Галић и Сара Мандић.

Пливаче Олимпа очекује и наступ на првенству БиХ у новембру. Иако навикнути на медаље, Чеко поручује да на то такмичење иду без превеликих очекивања.

