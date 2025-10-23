ПК Олимп: Пливачи у базену, такмичења на прагу, форма далеко

Извор:
23.10.2025
Вијест да базен поново ради са одушевљењем су дочекали у ПК Олимп, који су одмах прионули на рад и брушење форме за надолазећа такмичења. Ипак, мјесеци без редовних тренинга у базену, оставили су трага на пливачима.
Рад и упорност увијек се на крају исплате, па се Ивана и Алекса надају да у наредном периоду могу да надокнаде изгубљено. Ипак, свјесни су да неће бити нимало лако.
Осим Иване на Централно европском првенству наступиће још двоје пливача Олимпа. Никола Галић и Сара Мандић.
Пливаче Олимпа очекује и наступ на првенству БиХ у новембру. Иако навикнути на медаље, Чеко поручује да на то такмичење иду без превеликих очекивања.
