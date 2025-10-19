Logo

Подвиг вриједан дивљења: Дервенћанин Жарко Томинчић завршио своју прву "Ironman" трку

19.10.2025

23:57

Коментари:

0
Дервенћанин истрчао "Ironman"

На обали Јадрана, у Поречу, одржан је "Ironman 70.3", једно од најзахтјевнијих свјетских такмичења у издржљивости, које је окупило чак 1.900 такмичара из 55 земаља свијета. Међу њима се нашао и Дервенћанин Жарко Томинчић, који је по први пут стао на старт ове изузетно тешке трке и успјешно је завршио – остваривши резултат од сјајних 6 сати и 22 минута.

Ова трка захтијева максималну физичку и менталну спремност, јер такмичари морају савладати 2 километра пливања, 90 километара вожње бициклом и 21 километар трчања.

– Било је изузетно тешко, нарочито пливање. То ми је била најтежа дисциплина. Ипак, вјеровао сам да ако успијем завршити пливање у предвиђеном времену, да ћу изгурати све до краја – и тако је и било, прича Жарко.

Иако се већ неколико година рекреативно бавио бициклизмом и трчањем, озбиљне припреме за Иронман започео је прије седам мјесеци. У том периоду, каже, било је много одрицања, дисциплине и тренинга на граници издржљивости.

Посебну улогу у његовом успјеху имали су и тренери. За усавршавање технике пливања био је задужен професор физичког васпитања Дарко Панић, који је, како Жарко истиче, несебично давао подршку и три пута седмично путовао с њим по 60 километара у други град, како би заједно радили на техници и издржљивости у води.

За физичку спремност и снагу био је задужен Слободан Радовановић – Врле, његов некадашњи тренер кик-бокса, који му је помогао да изгради темељ кондиције потребне за овакав подвиг.

– Без њихове помоћи и подршке тешко бих издржао све фазе припрема. Њихово знање и искуство дали су ми сигурност и снагу кад је било најтеже, каже Томинчић.

Захвалност, додаје, дугује и супрузи Јелени, која је била његов највећи ослонац током свих мјесеци напорних припрема.

– Јелена ме бодрила и “тјерала” на тренинге и онда кад ми се одустајало, кад нисам имао воље ни за каквим напорима, па чак ни за самим такмичењем. Њена вјера у мене била је оно што ме гурала напријед, наглашава Жарко, а јавља "Дервента кафе".

Подијели:

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Бањалучки вртићи настављају штрајк

Бања Лука

Бањалучки вртићи настављају штрајк

5 ч

0
Цијена рада или цијена понижења

Друштво

Цијена рада или цијена понижења

5 ч

0
Формиран покрет "Сигурна Српска"

Република Српска

Формиран покрет "Сигурна Српска"

5 ч

2
Узнемирујуће: Дјечак (9) и дјевојчица (10) пребили, силовали, скалпирали и покушали да убију дјевојчицу (5)

Свијет

Узнемирујуће: Дјечак (9) и дјевојчица (10) пребили, силовали, скалпирали и покушали да убију дјевојчицу (5)

7 ч

0

Више из рубрике

Премијер лига БиХ: Рукометаши Борца спремни за први испит на домаћем терену

Остали спортови

Премијер лига БиХ: Рукометаши Борца спремни за први испит на домаћем терену

2 д

0
Бокс: Томислав Вукомановић пред новим изазовом

Остали спортови

Бокс: Томислав Вукомановић пред новим изазовом

3 д

0
Ивана Илић донијела бронзу из Пореча – велики успјех добојских такмичара

Остали спортови

Ивана Илић донијела бронзу из Пореча – велики успјех добојских такмичара

3 д

0
Бивши шампион окончао себи живот пред повратнички меч!

Остали спортови

Бивши шампион окончао себи живот пред повратнички меч!

3 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

57

Подвиг вриједан дивљења: Дервенћанин Жарко Томинчић завршио своју прву "Ironman" трку

22

05

Трамп наводно поручио Зеленском: "Прихвати услове Путина или ћеш бити уништен"

21

59

ВМРО-ДПМНЕ прогласио побједу у Охриду, Штипу, Сопишту, Ресену...

21

38

Стравична несрећа: Погинуо мотоциклиста

21

31

Централне вијести 19.10.2025.

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner