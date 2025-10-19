Подвиг вриједан дивљења: Дервенћанин Жарко Томинчић завршио своју прву "Ironman" трку

19.10.2025
На обали Јадрана, у Поречу, одржан је "Ironman 70.3", једно од најзахтјевнијих свјетских такмичења у издржљивости, које је окупило чак 1.900 такмичара из 55 земаља свијета. Међу њима се нашао и Дервенћанин Жарко Томинчић, који је по први пут стао на старт ове изузетно тешке трке и успјешно је завршио – остваривши резултат од сјајних 6 сати и 22 минута.
Ова трка захтијева максималну физичку и менталну спремност, јер такмичари морају савладати 2 километра пливања, 90 километара вожње бициклом и 21 километар трчања.
– Било је изузетно тешко, нарочито пливање. То ми је била најтежа дисциплина. Ипак, вјеровао сам да ако успијем завршити пливање у предвиђеном времену, да ћу изгурати све до краја – и тако је и било, прича Жарко.
Иако се већ неколико година рекреативно бавио бициклизмом и трчањем, озбиљне припреме за Иронман започео је прије седам мјесеци. У том периоду, каже, било је много одрицања, дисциплине и тренинга на граници издржљивости.
Посебну улогу у његовом успјеху имали су и тренери. За усавршавање технике пливања био је задужен професор физичког васпитања Дарко Панић, који је, како Жарко истиче, несебично давао подршку и три пута седмично путовао с њим по 60 километара у други град, како би заједно радили на техници и издржљивости у води.
За физичку спремност и снагу био је задужен Слободан Радовановић – Врле, његов некадашњи тренер кик-бокса, који му је помогао да изгради темељ кондиције потребне за овакав подвиг.
– Без њихове помоћи и подршке тешко бих издржао све фазе припрема. Њихово знање и искуство дали су ми сигурност и снагу кад је било најтеже, каже Томинчић.
Захвалност, додаје, дугује и супрузи Јелени, која је била његов највећи ослонац током свих мјесеци напорних припрема.
– Јелена ме бодрила и “тјерала” на тренинге и онда кад ми се одустајало, кад нисам имао воље ни за каквим напорима, па чак ни за самим такмичењем. Њена вјера у мене била је оно што ме гурала напријед, наглашава Жарко, а јавља "Дервента кафе".
