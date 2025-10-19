Формиран покрет "Сигурна Српска"

Аутор:Кристина Секерез
Драшко Станивуковић, предсједник ПДП, Игор Радојичић, предсједник Независног покрета "Својим путем – Игор Радојичић" и Дејан Којић, начелник Пала и бивши функционер Демоса, су на Јахорини потписали споразум којим се формира нови политички покрет под називом Покрет Сигурна Српска.
Станивуковић најављује прво, али озбиљно политичко укрупњавање у посљедњих неколико година, посебно када је ријеч о опозиционој политичкој сцени".Зар стварно неко мисли да ће Игор и Драшко моћи да направе неко јединство,пита се лидер СНСД-а Милорад Додик, Радован Ковачевић рекао је како је вјеровао да ниједном Србину неће пасти напамет да своју странку назове "СС"
“Видите ли некога ко је релевантан за будуће процесе у Републици Српској? – Да би био релевантан, мора бити конзистентан, а тамо не видим никога конзистентног. – Драшко Станивуковић? – Чуо сам за њега...“
Чуло се са Јахорине „Сигурна Српска“. Међу тачкама споразума о формирању покрета, једна их је посебно окупила - „одбацивање могућности коалирања са СНСД-ом“.
„Покрет „Сигурна Српска“ значи сигурна земља, значи сигурност породици. Данас у временима које неки људи стварају 20 година неизвјесност је постао главни осјећај народа. Народу треба топлина, треба лијепа ријеч, треба сигурност“, рекао је Драшко Станивуковић, предсједник ПДП-а.
План је да се ту до краја године сабере седам разних организација. Свој покрет проглашавају носиоцем алтернативе и промјена у Српској.
„Као што смо овдје могли да превазићемо личне разлике и разлике између наших политичких субјеката, исто тако треба да се уради и на нивоу читаве опозиције и да заједно идуће 2026. године у Републици Српској донесемо очекиване и неопходне промјене", рекао је Игор Радојичић, предсједник Независног покрета „Својим путем“
„Да покрет у наредних шест мјесеци постане једна респектабилна политичка организација, која ће идуће године у октобру сигурно донијети промјене на политичкој сцени Републике Српске“, рекао је Дејан Којић, начелник Пала
Ваљало би посложити приоритете. Док Бањалука грца у проблемима, градоначелник се „укрупњава“ и припрема за изборе идуће године. Оснивање новог покрета је индикатор својеврсне кризе код лидера који већ имају своје партије, оцјена је аналитичара. Драгомир Вуковић каже да та идеја води ка слабљењу ПДП-а. То није једини проблем.
„Имате једног човјека који је био политички мртав, па је сада мало оживио, мислим на Радојичића и имате начелника једне мале општине, који је уистину добар момак, али нема неку политичку тежину. Тако да, нисам сигуран да је оснивање тог новог покрета баш најмудрија идеја и не вјерујем у неке велике резултате тог покрета“, рекао је Драгомир Вуковић, социолог и политички аналитичар
Конзистентност с почетка приче тек ће се видјети. Раније је први човјек ПДП-а рекао да је ријеч о "првом, али и озбиљном политичком укрупњавању у посљедњих неколико година, посебно када је ријеч о опозиционој политичкој сцени".
