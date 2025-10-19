Маричић: СДС професионални "контраш"

Извор:
АТВ
19.10.2025
17:30
Коментари:0
Сви који су се злоупотребом правосуђа и голим политичким притиском, покушали наметнути Републици Српској и овладати њеним институцијама без воље народа, јуче су доживјели пораз, истакао је Горан Маричић, потпредсједник ГО СНСД Бањалука.
“Сви који су се злоупотребом правосуђа и голим политичким притиском покушали наметнути Републици Српској и овладати њеним институцијама без воље народа, јуче су доживели пораз. Институције Републике Српске остају у рукама народа, а то је највећа побједа демократије и доказ да је снага Српске у њеним институцијама и јединству. То сви виде, сем СДС-а који се претворио у професионалног досадног “контраша”. Када су донесени закони као чин нашег отпора самовољи појединца, они су се супротставили. Када су повучени, као наш одговор на позитивне промјене које се дешавају, они су опет на супротној страни. Када нико Шмита не сматра оним за шта се продаје, он је за СДС високи представник. Никада “за”, увијек “ против”, каже Маричић.
Додаје да је СДС прихватио колонијалну логику политичког Сарајева.
Прихватили су наметање умјесто договора и бацили под ноге и вољу народа. Постали су мегафон у рукама Сарајева, а мегафон се одбаци када престане бука.Република Српска предвођена политиком Милорада Додика ће и даље бити
примјер како се на достојанствен и миран начин брани право на одлучивање и чува демократска воља народа. Минуле политичке одлуке су имале свој ефекат, најважнији свјетски актери су обратили пажњу на Српску, што даје гаранцију да ће престати притисци на Републику Српску, њене институције и надлежности у оквиру Дејтонског споразума. За очекивати је да Република Српска улази у политички мирније вријеме које ће за посљедицу имати и економски просперитет, веће инвестиције и бољи стандард", рекао је Маричић.
