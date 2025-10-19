Министарство пољопривреде: Сваки облик злостављања животиња је тежак вид окрутности

Извор:
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске саопштило је да сваки облик злостављања животиња, а посебно организовање и учествовање у борбама паса, представља тежак вид окрутности и грубо кршење законских прописа и моралних начела нашег друштва.
Министарство је изразило пуну подршку Министарству унутрашњих послова које је на подручју Дервенте спријечило илегално организовање борбе паса и том приликом ухапсило 14 особа.
''Изаражаво подршку МУП-у за правовремено дјеловање, истраге и конкретне мјере предузете с циљем откривања и санкционисања одговорних лица. Овакви примјери професионалног и одлучног поступања доприносе јачању повјерења грађана и заштити јавног реда, закона и добробити животиња'', наведено је у саопштењу.
У Министарству подсјећају да је Законом о заштити и добробити животиња јасно прописано да је свако злостављање, напуштање и организовање борби животиња строго забрањено и кажњиво.
Поштовање овог закона, како је наведено, обавеза је свих грађана и институција, а његово досљедно спровођење темељ је хуманог и цивилизованог друштва.
Министарство је позвало грађане да сарађују с надлежним институцијама и пријаве сваки случај злостављања животиња.
''Само заједничким дјеловањем и досљедним поштовањем Закона о заштити и добробити животиња можемо допринијети стварању друштва у којем су саосјећање, одговорност и поштовање живота темељне вриједности'', наведено је у саопштењу.
Припадници Управе криминалистичке полиције МУП-а Републике Српске у сарадњи са припадницима полицијских управа Добој и Бањалука и Жандармерије спровели су оперативну акцију "Самбо" усмјерену на спречавање злостављања животиња и организовања борби паса.
Приликом претреса једне локације на подручју Дервенте затечена су 84 лица, држављани Републике Србије, Хрватске, Црне Горе, Федерације БиХ и Републике Српске.
Полицијски службеници су саслушали 70 лица у својству свједока, док је 14 лица ухапшено и против њих ће бити поднесен извјештај о почињеном кривичним дјелима злостављање и мучење животиња, недозвољена производња и промет наркотичких средстава и омогућавање уживања опојних дрога.
У току су претреси возила и увиђај на мјесту борилишта, саопштено је из МУП-а.
На лицу мјеста нађени су и лешеви убијених паса, више повријеђених паса, а одузет је новац и одређена количина наркотичких средстава, као и други предмети који се могу довести у везу са наведеним кривичним дјелима.
