Министарство пољопривреде: Сваки облик злостављања животиња је тежак вид окрутности

19.10.2025

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске саопштило је да сваки облик злостављања животиња, а посебно организовање и учествовање у борбама паса, представља тежак вид окрутности и грубо кршење законских прописа и моралних начела нашег друштва.

Министарство је изразило пуну подршку Министарству унутрашњих послова које је на подручју Дервенте спријечило илегално организовање борбе паса и том приликом ухапсило 14 особа.

''Изаражаво подршку МУП-у за правовремено дјеловање, истраге и конкретне мјере предузете с циљем откривања и санкционисања одговорних лица. Овакви примјери професионалног и одлучног поступања доприносе јачању повјерења грађана и заштити јавног реда, закона и добробити животиња'', наведено је у саопштењу.

Полиција потрага

Хроника

Језиве фотографије и снимци са лица мјеста акције ''Самбо'': Преживјели пси у веома лошем стању!

У Министарству подсјећају да је Законом о заштити и добробити животиња јасно прописано да је свако злостављање, напуштање и организовање борби животиња строго забрањено и кажњиво.

Поштовање овог закона, како је наведено, обавеза је свих грађана и институција, а његово досљедно спровођење темељ је хуманог и цивилизованог друштва.

Министарство је позвало грађане да сарађују с надлежним институцијама и пријаве сваки случај злостављања животиња.

''Само заједничким дјеловањем и досљедним поштовањем Закона о заштити и добробити животиња можемо допринијети стварању друштва у којем су саосјећање, одговорност и поштовање живота темељне вриједности'', наведено је у саопштењу.

64665e190104e policija rs

Хроника

Затекли лешеве на мјесту злочина! У акцији ''Самбо'' ухапшено 14 особа због илегалне борбе паса

Припадници Управе криминалистичке полиције МУП-а Републике Српске у сарадњи са припадницима полицијских управа Добој и Бањалука и Жандармерије спровели су оперативну акцију "Самбо" усмјерену на спречавање злостављања животиња и организовања борби паса.

Приликом претреса једне локације на подручју Дервенте затечена су 84 лица, држављани Републике Србије, Хрватске, Црне Горе, Федерације БиХ и Републике Српске.

Полицијски службеници су саслушали 70 лица у својству свједока, док је 14 лица ухапшено и против њих ће бити поднесен извјештај о почињеном кривичним дјелима злостављање и мучење животиња, недозвољена производња и промет наркотичких средстава и омогућавање уживања опојних дрога.

У току су претреси возила и увиђај на мјесту борилишта, саопштено је из МУП-а.

На лицу мјеста нађени су и лешеви убијених паса, више повријеђених паса, а одузет је новац и одређена количина наркотичких средстава, као и други предмети који се могу довести у везу са наведеним кривичним дјелима.

