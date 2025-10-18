Додик: Да одем на пет година, оставио бих Жељку Цвијановић да у моје име управља

Извор:
АТВ
18.10.2025
21:17
Коментари:0
Жељка Цвијановић је мој најближи сарадник, немамо ниједан проблем и веома упорно се боримо за наше ставове, рекао је за АТВ Милорад Додик, предсједник Републике Српске.
"Жељка Цвијановић је мој најближи сарадник. Немамо ниједан проблем и веома упорно се боримо за наше ставове. Сада када би отишао негдје пет година једини човјек којег би оставио овдје да у име мене управља је Жељка Цвијановић. Не желим да понизим ниједног од мојих сарадника, сви су сјајни. Ту се нађу неки који измишљају неке приче. То је њихова занимација", рекао је Додик.
Он каже да је Цвијановић треба да буде вршилац дужности, али да се од тога одустало како јој не би био угрожен мандат у Предсједништву БиХ.
"Жељка Цвијановић је требала да буде вршилац дужности, али онда смо чули повике и Сарајева да јој одузму мандат и онда је склонили да им не би дали прилику. Наша је политика да им не дамо прилику и да их не поштујемо", каже Додик.
Додик, који је и предсједник СНСД-а, каже да у партији има различитих мишљења, а поносан је и на јединство које је показала коалицији окупљена око ове странке.
"У СНСД има различитих мишљења, ја слушам све и артикулишем ставове. Поносан сам и на коалицију, која је показала јединство, без обзира на анимозитете које постоје. Показали су се великим и могли да разлуче шта је битно а шта не. Могли су да ми окрену леђа, многима је нуђено да буду премијери. Наша идеја у коалицији је очувати Српску да би била самостална. Да ли ћемо то успјети да буде самостална за наших живота? Ја бих волио, али ћемо је очувати, рекао је Додик.
Дотакао се причао и о "расколима" у партији.
"Годинама причају и расколу. Причали су о Радмановићу, Шпирићу. Отишао је једино Игор Радојичић ког смо избацили. Све лоше политике СНСД-а су биле мотивисане приједлозима Игор Радојичића и када је отишао, ми смо се консолидовали и снажни смо него онда. Побиједили смо у 80 одсто општина, био је наша лоша понуда у Бањалуци", рекао је Додик.
