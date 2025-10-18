Logo

Посланици укинули законе и закључке

Посланици Народне скупштине усвојили су на 27. посебној сједници по хитном поступку Закон о престанку важења закона.

За Закон о престанку важења закона по хитном поступку гласало је 48 посланика.

Ријеч је о законима који су раније доношени, а уставни судови на нивоу Републике Српске или БиХ су те законе суспендовали или ставили ван снаге.

Посланици су изгласали и стављање ван снаге закључака усвојених прошле године.

За стављање ван снаге закључака усвојених 25. децембра 2024. године гласало је 48 посланика.

