Посланици укинули законе и закључке

Извор:
АТВ
18.10.2025
21:07
Коментари:0
Посланици Народне скупштине усвојили су на 27. посебној сједници по хитном поступку Закон о престанку важења закона.
За Закон о престанку важења закона по хитном поступку гласало је 48 посланика.
Ријеч је о законима који су раније доношени, а уставни судови на нивоу Републике Српске или БиХ су те законе суспендовали или ставили ван снаге.
Посланици су изгласали и стављање ван снаге закључака усвојених прошле године.
За стављање ван снаге закључака усвојених 25. децембра 2024. године гласало је 48 посланика.
Република Српска
38 мин3
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
2 ч3
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму