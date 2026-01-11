Протести у Ирану: Пахлави позвао народ на улице, више од 2.600 приведених, расте број жртава

Извор:
Реза Пахлави, син посљедњег иранског шаха који живи у егзилу, јутрос, 11. јануара, је на друштвеним мрежама упутио нову поруку антивладиним протестантима.
Поручио је да су протестанти својом "раширеном и храбром присутношћу" "озбиљно ослабили" ирански режим, док су, према његовим ријечима, трећу узастопну ноћ излазили на улице.
Пахлави се посљедњих дана настоји позиционирати као једна од водећих фигура иранског антивладиног покрета те је прошлог четвртка додатно подстакао протесте.
Поново је позвао на нове протесте који би требало да се одрже вечерас у 18 часова.
"Не напуштајте улице. Моје срце је с вама", написао је Пахлави.
Међутим, интернет-блокада требало би у великој мјери да ограничи доступност његове поруке унутар Ирана.
Командант иранске националне полиције Сардар Радан рекао је јутрос да је "ниво сукоба с изгредницима подигнут“.
У терминологији иранског режима антивладини протестанти сада се називају изгредницима и терористима.
Радан је такође похвалио "важна хапшења", наводећи да су "главни актери синоћњих немира ухапшени".
Западним медијима и даље је тешко да прате догађаје у земљи, укључујући кршења људских права, јер су власти блокирале приступ интернету.
Организација НетБлокс, која прати слободу интернета, објавила је јутрос да је интернет-блокада у Ирану на снази већ 60 сати, односно два и по дана, закључно с 8 часова по локалном времену, док се прекид наводно односи и на међународне телефонске позиве.
Приступ интернету блокиран је "како би се спријечило да свијет види протесте", раније је објаснила Холи Даграс, виша сарадница Вашингтон института, додавши да је то "нажалост вјероватно обезбиједило и покриће безбједносним снагама за убијање протестаната".
Дио људи ипак је успио да приступи сателитском интернету Старлинк, извијестила је међународна дописница Би-Би-Сија Дајана Магнај, али власти покушавају да ометају и ту везу, преноси Индекс.
Широм Ирана су настављене антивладине демонстрације. Ухапшено је више од 2.500 људи, убијено најмање 116 особа.
Демонстранти су, на новим протестима који су почели касно синоћ у сјеверном дистрикту Техерана, узвикивали "Смрт (ајатолаху Алију) Хамнеију" и "Живио шах", а током демонстрација су запалили једну џамију.
Вјерује се да је на протестима на стотине демонстраната убијено или повријеђено, а много више их је притворено, док је Би-Би-Си Персија потврдио идентитет 26 особа, међу којима је било шесторо дјеце.
Убијених има и међу припадницима снага безбједности, а једна група за људска права процјењује да је убијено њих 14.
- Око 38 људи је умрло. Многи чим су стигли до кревета за хитне случајеве. Директни хици у главе младих људи, у њихова срца такође. Многи од њих нису ни стигли до болнице. Тијела су била једна преко других. Након што се мртвачница напунила, сложили су их једно на друго у просторији за молитву - рекао је здравствени радник у болници.
Према наводима здравственог радника, међу погинулима и рањенима било је највише младих људи, од 20 до 25 година старости, а због великог броја случајева рањених на протестима пријеми у болнице који нису хитни и операције су обустављени, а особље је позвано да се бави хитним случајевима.
Према процјенама активиста иранске Новинске агенције за људска права из САД, на протестима у Ирану до сада је убијено најмање 116 особа, а преко 2.600 их је притворено.
Сједињене Америчке Државе су у петак поновиле да убијање демонстраната у Ирану може изазвати војну интервенцију, док је Иран окривио САД да су мирне протесте претвориле у "насилне субверзивне акте и распрострањени вандализам".
Израел је у стању високе приправности због могуће америчке интервенције у Ирану, пренио је Ројтерс, позивајући се на три израелска извора упозната са ситуацијом.
Извори, који су били присутни на израелским безбједносним консултацијама током викенда, нису прецизирали шта израелско стање високе приправности значи у пракси.
У међувремену, Њујорк тајмс, позивајући се на своје неименоване изворе, објавио је да је премијер Израела Бенјамин Нетанјаху разговарао телефоном са америчким државним секретаром Марком Рубиом.
Двојица државника наводно су разговарала о великим антирежимским протестима у Ирану, ситуацији у Сирији и напорима за мировни споразум у Гази.
Протести су почели у Техерану 28. децембра прошле године, због пада вриједности иранске валуте и економских тешкоћа у земљи, а од тада су се проширили на више од 100 градова и мјеста широм свих иранских провинција.
