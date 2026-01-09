Ко је човjек који би могао доћи на чело Ирана?

09.01.2026
Ирански опозициони лидер и сина посљедњег иранског шаха Реза Пахлави (65), чије име и повратак скандирају учесници антивладиних протеста у Ирану требало је да наслиједи ирански Паунов трон, али је 1979. године протјеран из земље.
Пахлави, који је позвао народ Ирана на протесте обучавао се за пилота борбеног авиона у Тексасу (САД) када је револуција 1979. године збацила монархију његовог оца Мохамеад Резе шах Пахлавија - којег су некада подржавали западни савезници, а који је на крају умро од рака у Египту, преноси Би-Би-Си.
Изненадни губитак моћи оставио је младог престолонасљедника и његову породицу без држављанства, зависне о све мањем кругу ројалиста и добронамјерника у егзилу.
У наредном периоду задесиле су га још двије трагедије - његова млађа сестра и брат су одузели себи живот, остављајући га симболичном главом династије за коју су многи мислили да је припада историји.
Пахлави живи у Вашингтону, а његове присталице га описују као неупадљивог и приступачног - честог посјетиоца локалних кафића, често у пратњи супруге Јасмине, без видљивог обезбјеђења.
Након израелских ваздушних напада прошле године, у којима је убијено неколико високих иранских генерала, Пахлави је на конференцији за новинаре у Паризу изјавио да је спреман да помогне у вођењу прелазне владе ако се Исламска Република распадне и представио 100-дневни план за привремену администрацију.
Пахлави је студирао политичке науке, а оженио се са Јасмин - адвокатицом иранско-америчког поријекла са којом је добио три ћерке.
Током година, његова популарност у Ирану је варирала - године 1980. одржао је симболичну церемонију крунисања у Каиру, прогласивши се шахом, а више пута је покушао да изгради опозиционе коалиције, укључујући Национални савјет Ирана за слободне изборе, покренуто 2013. године.
За разлику од неких прогнаних опозиционих група, наводи се, Пахлави је досљедно одбацивао насиље и дистанцирао се од наоружаних фракција попут Моџахедин-е халк (МЕК) и више пута је позивао на мирну транзицију и национални референдум о будућем политичком систему Ирана. Пахлави је посљедњих година поново привукао пажњу, па су тако 2017. године током антивладиних протеста демонстранти узвикивали "Реза Шах, нека је благословена твоја душа" - што је референца на његовог деду.
Његов покушај да уједини подијељену иранску опозицију привукао је опрезну међународну пажњу, али на крају није успио да одржи замах, док критичари тврде да још увијек није изградио трајну организацију или независни медиј након четири деценије проведене у иностранству.
Пахлави се данас не представља као краљ на чекању, већ као заговорник националног помирења и стално истиче да жели да помогне у усмеравању Ирана ка слободним изборима, владавини права и једнаким правима за жене - док коначну одлуку о враћању монархије или успостављању републике оставља народном референдуму.
Његове присталице га виде као једину опозициону фигуру са препознатљивим именом и дугогодишњом посвећеношћу мирним промјенама, док критичари тврде да је и даље превише зависан о страној подршци и доводе у питање да ли су Иранци унутар земље, уморни након деценија политичких превирања, спремни да вјерују било којем лидеру у егзилу.
Неки Иранци и даље поштују његово презиме, док се други боје замјене једног неизабраног владара другим.
Осим у Ирану протести против иранске владе се одржавају и у градовима широм свијета, а на њима учесници све чешће узвикују "Пахлави ће се вратити".
"Лично мислим да је он једини излаз из овога", рекла је 26-годишња Сара из Техерана за Би-Би-Си.
